Gallimard intègre les éditions Viviane Hamy au groupe Flammarion

En mai dernier, la fondatrice de la maison d’édition, qui avait en son temps fait paraître Fred Vargas — justement partie chez Flammarion — affichait la couleur. Trente années de parutions, et le besoin d’un repreneur. C’est chose faite, avec le groupe Madrigall (Gallimard, Flammarion), qui accueillera désormais les éditions Vivane Hamy.









Entre transmission et difficultés économiques, il devenait difficile de jongler — l’équipe avait été frappée par une vague de licenciements économiques, après « plusieurs années de difficultés », nous indiquait-on. Le renouveau se présente.



« C’est une exigence commune, propre aux maisons littéraires d’auteurs et d’éditeurs, ainsi que la volonté d’exercer en toute indépendance éditoriale son activité et de la renforcer, qui a décidé Viviane Hamy à se rapprocher du groupe Madrigall et des éditions Flammarion, afin de poursuivre une aventure initiée il y a trente ans », indique la maison d’édition.



Distribuées depuis janvier 2020 par Harmonia Mundi, les Éditions Viviane Hamy s’emploient à découvrir ou redécouvrir de nouvelles voix de la littérature européenne en publiant une dizaine de nouveautés par an. Qu’il s’agisse du Domaine français, du Domaine étranger, de la collection Chemins Nocturnes et de la collection semi-poche bIs, le catalogue comporte de grands noms de la littérature contemporaine, peut-on lire dans le communiqué de presse.



Le montant du rachat n’a pas été dévoilé, on apprend simplement que Viviane Hamy en sera la directrice éditoriale, secondée par Lise Chasteloux — chargée des droits depuis juillet 2019.



La politique éditoriale sera établie en lien avec Anna Pavlowitch, Présidente des Éditions Flammarion et la gérance sera assurée par Patrice Margotin, Directeur général des Éditions Flammarion.



Dans le catalogue de la maison, on retrouve des auteurs comme Léon Werth — le dédicataire du Petit Prince — Édith Thomas, Estelle Monbrun, Gilles Heuré, Cécile Coulon, Hoai Huong Nguyen, Alexis Ragougneau, Céline Lapertot ou encore François Vallejo — qui publie ces jours-ci Efface toute trace — mais aussi avec Gaïto Gazdanov, Frigyes Karinthy, Dezsö Kosztolányi, Boris Khazanov, Magda Szabó, Ruth Klüger, Gonçalo M. Tavares ou encore Karim Miské, Antonin Varenne, Dominique Sylvain et Fred Vargas pour ne citer qu’eux.