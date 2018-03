Gallimard n'a “ pas renoncé” à publier les pamphlets antisémites de Céline

Quelques semaines après l'annonce d'un abandon du projet de réédition des pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline, Antoine Gallimard, président des éditions éponymes, a affirmé qu'il n'avait « pas renoncé » à ce livre. Malgré les « donneurs de leçons », l'éditeur assure qu'il mènera ce projet à son terme, par « goût de la vérité » sur le personnage qu'était Céline.

Antoine Gallimard (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Dans un entretien au Journal du Dimanche, Antoine Gallimard l'affirme : « Il ne me paraît plus possible d’omettre un pan entier des écrits de Céline de sa bibliographie. Il convient de restituer, dans sa globalité, ce que Céline a choisi lui-même de publier en son temps. » Ainsi, Gallimard a toujours l'intention de rééditer les pamphlets antisémites de l'écrivain, soit Bagatelles pour un massacre (1937), L’École des cadavres (1938) et Les Beaux Draps (1941).

Antoine Gallimard assure que c'est « le goût de la vérité » qui l'incite à rééditer ces textes, « pour que les lecteurs soucieux de mieux saisir cet aspect du personnage puissent en prendre connaissance ». D'après lui, cette réédition est nécessaire pour comprendre les textes « comme des sources importantes de l’antisémitisme en France ».

En janvier dernier, l'annonce d'un projet de réédition des pamphlets avait déclenché une vive polémique. Des historiens, dont Pierre-André Taguieff et Annick Duraffour, coauteurs d'un ouvrage sur Céline et son antisémitisme, s'étaient inquiétés du manque de rigueur de la réédition annoncée. Gallimard prévoyait en effet d'utiliser l'appareil critique de Régis Tettamanzi, pour la maison d'édition québécoise Éditions 8, manifestement décrié.

Dans l'entretien avec le JDD, Antoine Gallimard promet « un éclairage historique le plus large possible », qui sera d'ailleurs aussi de mise pour une autre réédition de textes polémiques, les Cahiers noirs du philosophe Martin Heidegger.

« [D]ans un contexte où le fléau de l'antisémitisme doit être plus que jamais combattu avec force, les modalités de mise à disposition du grand public de ces écrits doivent être réfléchies avec soin », avait indiqué Frédéric Pottier, délégué interministériel au ministère de l'Intérieur, chargé de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, dans un courrier à Antoine Gallimard, en janvier dernier.

Le mercredi 7 mars prochain, le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) distribuera, lors de son dîner annuel en présence du président Emmanuel Macron, une étude de Pierre-André Taguieff et Annick Duraffour consacrée à l'antisémitisme de Louis-Ferdinand Céline. Le texte revient sur les pamphlets et les idées qu'ils véhiculent, mais aussi sur les justifications et autres protestations de Céline, après la Seconde Guerre mondiale.

« Le persécuté c’est moi », écrit ainsi Céline dans une lettre datée du 13 août 1946 à son épouse, comme le rappelle cette étude. Dans un entretien à Franceinfo, Pierre-André Taguieff a indiqué qu'Antoine Gallimard s'était précipité, selon lui, et que la réédition est « une histoire de gros sous. Il y a des raisons commerciales [qui sont celles] d'un chef d'entreprise avisé [Antoine Gallimard]. L'édition canadienne se vend bien », ajoute-t-il.