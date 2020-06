Game of Thrones : Martin envisage de finir The Winds of Winter en 2021

photo : Chris, CC BY 2.0

Durant le confinement américain, George RR Martin assurait qu’il passait de longues heures à écrire, quotidiennement. Et que l’objet de son attention était bien A Song of Ice and Fire, le pénultième ouvrage de sa saga merveilleuse dans les contrées particulièrement violentes de Westeros. Loups-garous, dragons de circonstance et autres créatures flippantes avaient fait recette sur la chaîne HBO.Or, si le scénario de la série télé a pris fin voilà un an, les fans des livres attendent depuis 2011 que la suite des romans avance.« J’ai terminé un nouveau chapitre hier, un autre voilà trois jours, un autre la semaine dernière. Mais non, cela ne signifie pas que le livre sera achevé demain ni publié la semaine prochaine. Ce sera un énorme livre et il me reste encore un long chemin à parcourir », avertit Martin, charitablement. Donc pour l'arrivée en librairie, il faudra encore s'armer de patience.La prédiction posée d’une sortie en 2021 laisse songeur : rappelons qu’en 2019, Martin avait garanti que ce sera fait dans le courant du mois de juillet. Et dans les faits… non. « En 1999, quand j’étais plongé dans l’écriture de A Storm of Swords, je rédigeais environ 150 pages de manuscrit par mois. Je crains de ne plus jamais retrouver ce rythme. Ave le recul, j’ignore même comment j’ai fait à cette époque », reprend-il.Enfin, ce qui est sympa, c’est que Martin ne parle pas de l’année 2021 : il dit, l’an prochain, et entre janvier et décembre, cela laisse une petite marge. Mais au moins a-t-il appris de ces dernières années de promotion frénétique : « La dernière chose dont j’ai besoin en ce moment serait une longue interruption qui pourrait me coûter tout l’entrain que j’ai actuellement. »En effet, une visite en Nouvelle-Zélande avait été programmée, mais la Covid-19 a tout mis en l’air. « Il me sera toujours possible de visiter Wellington l’année prochaine. À ce moment, j’espère que le Covid-19 et The Winds of Winter seront achevés. »Son délicieux commentaire, sur Not a blog , se clôt d’ailleurs sur cette sentence : « A présent, pardonnez-moi, Arya appelle : je pense qu’elle a l’intention de tuer quelqu’un. » Charmant, ô combien !