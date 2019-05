Game of Thrones : Martin obligé de démentir une “rumeur idiote”

Gage Skidmore, CC BY SA 2.0

On nous cache tout, on ne nous dit rien, la ritournelle est connue. Et si les fans n’attendaient pas depuis des années les prochains ouvrages de Martin, ce genre de colportage aurait moins de prises. Il n’empêche que la rumeur s’est déployée, activement, au point de contraindre l’écrivain à verser dans le fact checking. Et en l’occurrence, personne de mieux placé que lui pour connaître l’avancée de l’écriture de ses livres.Alors, il faut remonter : cette « histoire folle », comme la décrit Martin, voulait qu’en réalité, les romans aient été achevés voilà plusieurs années déjà. Deux bouquins, que les fans attendent avec ferveur, seraient prêts. Mais un pacte diabolique, conclu avec David Benioff et DB Weiss, qui produisent la série pour HBO, en aurait fait repousser la sortie.L’histoire vient de ce que Ian McElhinney, acteur de la série, s’est quelque peu avancé : durant l’Epic Con 2019, celui qui incarne Ser Barristan Selmy en fait une belle. Il avait entendu dire que Martin avait conclu avec Dave et Dan un deal : aucun des deux derniers livres ne sortirait avant la fin de la série. « Donc dans un mois ou deux, nous aurons peut-être les livres six et sept. »Martin, lui, ne décolère pas : sur son blog , il dément. « Non, les livres ne sont pas terminés. HBO ne m’a pas demandé de les retarder. David et Dan non plus. Il n’y a pas d’accord pour retarder les livres. Je vous assure que HBO et David & Dan auraient été ravis et enchantés si The Winds of Winter avait été fourni et publié voilà quatre ou cinq ans… Et personne n’aurait été plus heureux que moi. »Dépité et consterné, le romancier verse dans le sarcasme : « Il me semble absurde de devoir m’exprimer sur cela. Le monde est rond, la Terre tourne autour du soleil, l’eau c’est mouillé… je dois le dire aussi, cela ? »Et histoire de faire un point salutaire, autant que tout le monde le sache : la série sur HBO a atteint la huitième saison, tandis que le sixième roman de la saga, A Song of Ice and Fire, n’est toujours pas fini. Et le septième, A Dream of Spring, n’est même pas encore commencé. « Et je ne vais pas commencer à écrire le volume sept avant d’avoir achevé le sixième tome », conclut Martin.En même temps… s’il avait vraiment conclu un pacte démoniaque, l’avouerait-il ?