Games Workshop publiera des livres pour les 8-12 ans et des livres audio

La société britannique Games Workshop, spécialisée dans les jeux de rôles et les figurines, publie depuis des années des livres avec sa filiale Black Library. Cette dernière va développer son secteur d'activités avec la publication de livres pour les enfants de 8 à 12 ans et des livres audio, attendus pour le début de l'année 2019.

(Pat David, CC BY-SA 2.0)



La série Warhammer Adventures, qui tire son nom de la célèbre franchise fantasy créée par la chaine de boutiques Games Workshop, sera destinée aux enfants de 8 à 12 ans. Cet univers, pourtant plutôt sombre et violent à l'origine, a été adapté pour les plus jeunes avec des graphismes un petit peu plus sympathiques, qui empruntent beaucoup à l'animation.

Realm Quest: The City of Lifestone et Warped Galaxies : Attack of the Necron, écrits par Tom Huddlestone et Cavan Scott, auteurs de plusieurs livres Star Wars, se dérouleront respectivement dans les univers d'Age of Sigmar (plutôt fantasy) et de Warhammer 40.000 (plutôt science-fiction).

L'objectif affiché des deux parutions est de faire connaitre les univers créés par Games Workshop aux plus jeunes générations et peut-être de les convaincre de se procurer les célèbres boîtes de jeu ou, à la limite, les jeux vidéo, l'autre pôle de développement de Games Workshop.

Sur un autre plan du marché du livre, Games Workshop investit dans la production et la mise en vente de livres audio, toujours liés à la franchise Warhammer Adventures. Les acteurs Billie Piper et David Tennant, tous deux vus dans la série Doctor Who, prêteront leur voix pour l'enregistrement des histoires publiées début 2019.



Les livres audio seront disponibles à quelques semaines d'intervalles, en février 2019, annonce un communiqué.

En France, les livres de l'univers Games Workshop ont été publiés par Bibliothèque interdite, maison d'édition indépendante qui traduisait et publiait essentiellement les livres de la société créatrice de jeux. Depuis sa disparition en 2012, les livres Games Workshop traduits en français sont publiés par Panini.