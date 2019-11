Geluck supplie : “achetez mes albums en librairie” plutôt que chez Amazon

Évoquant le grand patron d’Amazon, Jeff Bezos, « qui est en train de mettre dans la misère des dizaines de millions de gens qui vont perdre leur métier, notamment les libraires », Geluck s’indigne. Et avec raison. Les librairies, menacées par la firme américaine, l’affaire n’est pas nouvelle, mais le dessinateur ajoute que ces dernières ne sont pas seules pour qui le couperet Amazon pointe, « il y en a tellement d’autres… ».Or, la réalité est que l’on retrouve bel et bien des albums du Chat sur la plateforme, comme le souligne un animateur. La réaction est sans appel.« Je profite d’être ici… Je supplie mes lecteurs d’aller les acheter en librairie, plutôt que de les commander sur le net », affirme-t-il. Sur le net, peut-être pas : certaines sociétés françaises restent vertueuses dans la commande et la vente en ligne : mais la réalité est qu’Amazon est devenu si omnipotent que l’on en finit par désigner par synecdoque le géant américain, comme référent de la vente de livres sur la toile.Et d’ajouter qu’il faut dire « qu’il existe des librairies de quartier » et plus encore « il faut se battre », pour les maintenir. Vœu pieux… mais qui peut le moins peut aussi le plus…