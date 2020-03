Génération Z : 8 secondes d'attention, mais une quête d'écologie et d'authenticité

Figure de cette génération Z, la chanteuse Billie Eilish, originaire de Californie, et devenue star mondiale, à 18 ans tout juste – 19 le 18 décembre prochain. Représente-t-elle une figure symptomatique de la génération Z, dans sa relation aux livres, festivals, jeux, musique et séries ? Manifestement.D’abord, la génération Z va plus vite que tout autre refrain : avec 8 secondes de temps d’attention, elle a besoin de vitesse. Cependant, elle serait plus à même d’emmagasiner le contenu qu’elle découvre. Et l’étude de Vivend Brand Marketing de citer en exemple l’application TikTok, particulièrement chérie.Et dont l’intérêt intellectuel frise l’activité cérébrale de la moule morte.Si les nearly adopters de Facebook en reviennent, les 2000-2012 sont adeptes des réseaux sociaux, furieusement : 72 % sont en mesure de les utiliser, tout en regardant la télévision. Mais à la différence des Millenials, leurs aînés, la GenZ pratique peu la culture du selfie : elle est en recherche d’authenticité, et de ce qui présente leur véritable identité.Autre cas de figure, la GenZ se montrerait inclusive, tolérante, détestant les discriminations. Tout à la fois activiste et consommatrice consciente, elle a une notion des conséquences environnementales de ses actes. Mieux, elle dépenserait moins en biens matériels et plus en expériences réelles.Enfin, ce monde changeant autour d’elle provoque des crises d’anxiété. Hypra connectée, la GenZ a une vision du monde non filtrée, qui fait ressortir une angoisse existentielle profonde. Elle a d’ailleurs élu les outils de sa propre décontamination, avec des applications comme Flipd, qui l’aide à se désintoxiquer de la surcharge numérique.Une vidéo a été mise en ligne pour présenter le détail de l’étude :