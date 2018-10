Geoffroy Pelletier désigné directeur de la Sofia

Dans un communiqué, la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (Sofia) annonce la désignation d'un nouveau directeur par son conseil d'administration. Geoffroy Pelletier, directeur général de la SGDL depuis 2010, remplacera Christian Roblin à la tête de la société de gestion collective.

Geoffroy Pelletier, à gauche (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

C'est au cours de la séance du 18 octobre dernier que le conseil d'administration de la Sofia, composé à parité d'auteurs et d'éditeurs, a désigné Geoffroy Pelletier comme nouveau directeur de la Sofia. Il prendra ses fonctions le 2 janvier 2019, remplaçant ainsi Christian Roblin, qui occupait le poste depuis sa création au sein de la société de perception et de répartition des droits.

Directeur général de la SGDL depuis 2010, diplômé de l'École de commerce de Nantes et titulaire du master de l'édition de l'ESCP, Geoffroy Pelletier a été chef du Département de l’édition et de la librairie au Service du livre et de la lecture du Ministère de la Culture pendant plus de dix ans, précise la Société des Gens De Lettres sur son site.



La Sofia a été créée en 1999 par la SGDL et le Syndicat national de l'édition, et gère notamment le droit de prêt en bibliothèques ainsi que l'exploitation des livres indisponibles à travers le registre ReLIRE.