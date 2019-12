George RR Martin ouvre une librairie en hommage à Jean Cocteau

logo de la librairie



On y trouvera, de toute évidence, des exemplaires dédicacés à foison de ses ouvrages, mais pas que, garantit Martin. À Santa Fe, dans le Nouveau-Mexique, une nouvelle librairie ouvre donc ses portes, alors même que le roman, l’ultime, le dernier, The Winds of Winter… n’est toujours pas achevé.L’investissement de Martin dans le secteur culturel n’est plus à démontrer : c’est en 2013 qu’il avait acheté le cinéma Jean Cocteau, pour lui donner une nouvelle vie. Maintenant, c’est en hommage à l’écrivain qu’il lui dédie une librairie, inspirée de ce qui est selon lui le plus beau film jamais réalisé : La Belle et la Bête.En anglais, Beauty and the Beast, d’où Beasty Books . Et non en lien avec les Beastie Boys, comme le laissent accroire certains. Une autre référence intervient, en revanche, celle d’une série télé à laquelle Martin collabora dans les années 80, La belle et la bête (5 épisodes entre 1987 et 1990…).L’ouverture des lieux découle, explique-t-il, de ce que plusieurs rencontres ont eu lieu au cinéma, mais l’espace manquait ensuite, pour exposer les ouvrages des auteurs. « Dans cet esprit, nous avons ouvert notre propre librairie, juste à côté du théâtre. Venez nous rendre visite la prochaine fois que vous vous rendez au pays de l’enchantement. Livres Bestiaux (Beasty Books). Écoutez-nous rugir ! ».Mais évidemment, au milieu des livres des autres, on trouvera les siens — à l’exception de The Winds of Winter, promis. Depuis le 30 novembre que l’endroit accueille le public (du mardi au dimanche, 8-20h), une machine a café a également fait son apparition, doublée d’un site internet pour présenter les projets et ouvrages.Thé, boissons gazeuses, chocolat chaud et bientôt pâtisseries… que demander de plus ?