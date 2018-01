George RR Martin propose un stage pour écrire le prochain Game of Thrones

Non, George RR Martin n'a pas besoin d'aide sur The Winds of Winter à ce point. L'auteur de Game of Thrones semble plutôt penser à sa succession, voire à sa concurrence. L'auteur américain annonce ainsi, sur son blog, l'ouverture d'une résidence d'auteur de 6 semaines pour devenir un auteur de fantasy. Les candidatures sont ouvertes, pour un·e seul·e élu·e...

George RR Martin (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Dans un texte publié sur son blog le 27 janvier dernier, George RR Martin s'émerveille encore des prouesses de la fantasy : « Des millions de personnes n'ont jamais visité Rome ou Paris, pourtant ils connaissent le Colisée et la Tour Eiffel. Fondcombe, la Comté et les Mines de la Moria sont instantanément reconnaissables de la même manière à d'innombrables lecteurs du monde entier » écrit l'auteur de Game of Thrones.

On pourra sans doute en dire de même de Westeros, mais Martin se contente de citer certains de ses confrères et consœurs qui se sont élevés au même niveau que JRR Tolkien : « Robert E. Howard nous a donné l'Âge hyborien, Roger Zelazny nous a guidés jusqu'à Ambre, Stephen R. Donaldson la Terre dévastée, Terry Pratchett le disque-monde. Jack Vance nous a emmenés à la Terre mourante, Fritz Leiber à la cité de Lankhmar, Ursula K. Le Guin à Earthsea, Andre Norton à Witchworld. Oz, Neverland, Narnia, Wonderland, Zothique, Gormenghast, la liste continue encore et encore », énumère GRR Martin.

Pour aider les jeunes auteurs à bâtir leur monde imaginaire, Martin se pose comme un généreux mécène, et propose d'offrir les frais d'inscription et le logement à un ou une jeune auteur/autrice, pour une durée de six semaines. Le stage d'écriture se déroulera au Clarion West Writers Workshop, à Seattle, que Martin présente comme l'un des meilleurs du monde.

La liste des professeurs est en effet impressionnante, avec Daniel Abraham, Ken MacLeod, Karen Lord, Yoon Ha Lee, Karen Joy Fowler et Ellen Datlow dans l'organigramme.

Le stage se déroulera durant l'été, et il est possible de faire parvenir sa candidature jusqu'au 1er mars prochain. Une seule candidature sera choisie, sans considération pour « l'âge, l'origine, le sexe, la religion, la couleur de la peau, le lieu de naissance ou le domaine d'études », promet Martin.

Pour plus de renseignements, il est possible d'envoyer un message à l'adresse info@clarionwest.org.