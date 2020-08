George W. Bush signe un plaidoyer pour l'immigration, avec ses peintures

Crédit photo : Insapphowetrust, CC BY-SA 2.0

Le très conservateur George W. Bush, initiateur de la loi antiterroriste Patriot Act et de la guerre en Irak, tient un discours sur l’immigration qui le distingue de la plupart de ses collègues républicains, Donald Trump en tête. Lors de ses deux mandats, de 2001 à 2009, il a ainsi souvent fait l’éloge des immigrés et de leur contribution au pays et a même soutenu en 2007 un projet de loi bipartite sur la réforme de l’immigration — qui a finalement échoué.Le 6 août dernier, la maison d’édition Crown annonçait publier Out Of Many, One: Portraits of America's Immigrants, le dernier livre de l’homme politique. L’ouvrage, véritable plaidoyer en faveur des immigrés, est constitué de 43 portraits de nouveaux arrivants sur le sol américain, illustrés par des peintures réalisées par Bush lui-même.La publication est prévue pour le 2 mars prochain, l’ancien président ne souhaitant par interférer avec les élections de novembre. Celui-ci n’a en effet pris parti pour aucun des candidats et espère que ce livre unira ses concitoyens autour d’une réflexion sur l’immigration qui reste pour lui « peut-être la question la plus américaine qui soit ».Le livre sera accompagné par une exposition au George W. Bush Presidential Center à Dallas qui, de la même manière que le livre, mettra en perspective les différentes manières de comprendre l’immigration aux États-Unis.Depuis sa retraite politique, Bush est devenu un portraitiste appliqué et un auteur à succès. Decision Points, ses mémoires dans lesquels il se confie sur les difficultés du pouvoir, se sont vendus à plus de 3 millions d’exemplaires. Crown a annoncé qu’une partie des recettes du livre à venir sera reversée à des organisations caritatives dédiées à l’accueil des migrants.Les fans de l’ancien président pourront quant à eux s’offrir une édition de luxe dédicacée, vendue à 250 $, qui sera reliée en tissu et présentée dans une housse protectrice.