Georges Bizet : loin de Séville, Carmen née sur les bords de Seine

France 5 relance sa saga Une maison, un artiste, tous les dimanches, à compter du 24 juin. Une série de dix documentaires signés par Patrick Poivre d’Arvor qui revisite la vie et le parcours de quelques grands noms du monde des arts et de la culture, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire.









Cet été, on ouvre les portes des demeures de Frida Kahlo, Jane Austen, Benoîte Groult, la marquise de Sévigné, Georges Bizet, Honoré de Balzac, Gilbert Bécaud, Jules Verne, Lamartine et Gaudí.

Pour le premier, c’est Georges Bizet qui ouvre le bal, avec Carmen sur les bords de Seine. Loin de Séville et de l’Espagne où se passe l'opéra, c’est à Bougival, en Ile-de-France, que l’artiste loue une maison au bord de l’eau entre 1874 et 1875 pour y terminer son chef-d'œuvre.



Là, le compositeur en manque de reconnaissance travaille intensément et se délasse en se baignant dans la Seine. Malheureux dans son couple, Bizet s’évade dans sa musique.

L’amour est enfant de bohème, Toréador, Près des remparts de Séville, Bizet crée des orchestrations prodigieuses pour ces airs simples qui demeurent vivaces aujourd'hui. Avec Carmen, Bizet qui a longtemps douté de lui-même espère connaître enfin le succès qui le délivrera de ses inquiétudes. Mais vivra-t-il assez longtemps pour réaliser qu’il a créé un des plus grands opéras de tous les temps ?

Avec la participation et les témoignages de Jorge Chaminé, baryton, fondateur de l’Association des Amis de Bizet et président du Centre Européen de Musique à l'origine de la sauvegarde de la Maison de Bizet. Eric-Emmanuel Schmitt, écrivain, auteur du Mystère Bizet, Hervé Lacombe, musicologue, biographe de Georges Bizet et Gaëlle Arquez, chanteuse lyrique.