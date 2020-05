Georges-Marc Benamou lauréat du Prix littéraire des étudiants internationaux

« Que se passe-t-il quand le Peuple se met en rage, et veut faire tomber le Prince qui le gouverne ?

C’est le thème de ce roman, Le Général a disparu.

Il nous fait vivre la fameuse disparition du Général de Gaulle, le 29 mai 1968 à Baden-Baden, comme un thriller haletant, heure par heure, dans la tête du Général, ainsi que des protagonistes ambitieux, assassins, ou clochards épiques, qu’on trouve dans la coulisse (Pompidou, Foccart, Jobert, Monnerville, Mitterrand, Mendès France et tant d’autres).

Nourri aux meilleures sources, Georges-Marc Benamou, au rebours de l’Histoire pieuse, nous fait entrer là où les historiens ne peuvent plus aller. Par brefs chapitres, nous sommes tour à tour, durant trois jours où se joue le destin du pays, au cœur de la tragédie que vit De Gaulle, ce roi Lear désespéré par la France ; des intrigues politiques pour le remplacer ; du chaos au sommet du pouvoir ; et de ce mystérieux après-midi passé avec Massu qui va tout changer....

Un saisissant éclairage sur ce trou noir de notre histoire qui n’est pas sans résonner d’un écho particulier aujourd’hui… »

Le jury de l'édition 2020 a réuni Zoe Brevin, canadienne ; Emmeline Butler, américaine ; Ana Gómez, mexicaine ; Natalia Góngora, mexicaine ; Lucia Mounier, mexicaine ; Carlos Rocha, colombien ; Boning Yuan, chinoise ; Yuluo Zhan, chinoise ; et Jimmy Lévy, lauréat 2019 et membre d'honneur.Les délibérations finales ont eu lieu le vendredi 15 mai et c'est finalement Le général a disparu qui a obtenu la préférence des étudiants.Le Prix littéraire des étudiants internationaux a été créé en 2019 par Élodie Chamblas-Montel avec les cours de civilisation française de la Sorbonne. Le prix est habituellement accompagné d'une enveloppe de 5000 €, mais, compte tenu des circonstances exceptionnelles, il ne sera pas doté pour cette édition 2020. Il sera remis à l'auteur en petit comité dans un grand café littéraire de Montparnasse, lorsque ceux-ci auront rouverts.