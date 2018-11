Gérald Dahan égratigne Sa Splendeur, Emmanuel Macron

À chaque président sa satire : Patrick Rambaud s’était efforcé de chroniquer le règne de Nicolas 1er, puis celui de François Hollande, tandis que Valérie Trierweiler s’était elle aussi occupée de remettre la Hollandie à sa place. Nouveau locataire à l’Élysée, nouveau parodiste. Et c’est Gérald Dahan qui s’y colle avec Macron 1er.





Gérald Dahan est un imitateur de talent, mais concernant Emmanuel Macron cela va plus loin que cela. Tous les Présidents de la République ont eu un imitateur emblématique et pour tous ceux qui l’ont vu sur scène — des vidéos sont disponibles sur YouTube — celui de Macron est incontestablement Dahan.Mais c’est aussi un auteur de talent qui a publié plusieurs livres dont « Sarkoland » avec Jean Cabu et ce nouveau recueil de caricatures lui est dédié : « Être illustré par Cabu restera une collaboration artistique inoubliable, et sa disparition lors de l’attentat à Charlie Hebdo est pour moi une blessure qui ne pourra jamais vraiment se refermer. Nous partagions le goût du jazz et de l’irrévérence envers les pouvoirs en place ».Gérald Dahan a connu le dessinateur Scalpa par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Alors qu’il écrit régulièrement des brèves sur l’actualité qu’il publie sur Facebook et Twitter, il reçoit un jour une notification inédite : « Scalpa a mentionné votre nom sur un dessin. »Le caricaturiste avait emprunté une de ses vannes pour faire un dessin que Gérald a beaucoup aimé : « Scalpa rend les protagonistes de l’actualité encore plus horribles que les vrais. Il y a un côté ignoble dans ses dessins qui me plaît beaucoup. C’est cinglant. Je lui ai demandé s’il pouvait essayer d’illustrer quelques autres de mes punchlines. »De cette collaboration virtuelle sont nées les « Macronneries »... réunies dans ce livre : « Macron 1er ». Cet ouvrage aura mis moins d’un mois en tout pour exister.Pour l’anecdote, c’est à l’occasion d’un reportage tourné récemment pour sa sortie que Dahan et Scalpa se sont rencontrés pour la première fois. On peut retrouver ici Gérald Dahan dans un sketch présenté à l'occasion de la Journée du Manuscrit Francophone : déjà, le président de la République en prenait pour son grade.Gérald Dahan ; Scalpa – Macron 1er – Les Editions du Net – 9 782 312 063 713 – 14,90 €