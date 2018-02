Géraldine Henry rejoint les éditions Mardaga

Un peu plus d’un an après avoir rejoint le groupe Lemaître Publishing, la maison d’édition belge Mardaga annonce le nom de sa nouvelle responsable éditoriale : Géraldine Henry. Avec plus de dix ans d’expérience dans l’édition chez trois maisons belges de renom (Labor, Bruylant-Academia, Renaissance du livre), elle prend la tête de la ligne éditoriale de la maison.

Photo d'illustration, Éditions Mardaga, ActuaLitté CC BY-SA 2.0



Psychologie, architecture et patrimoine restent les sujets de prédilection qui ont fait la renommée de Mardaga, mais un enrichissement du catalogue permet d’y ajouter des ouvrages de sciences humaines au sens plus large du terme, de tourisme, d’art de vivre et même de fiction.



Depuis quelques années, le catalogue s’est également ouvert à l’actualité, à l’histoire et aux arts contemporains. Et ce, avec un désir inébranlable de conserver un niveau d’exigence et de qualité permettant de rendre les ouvrages pérennes.



Les contenus de l’éditeur sont disponibles en version papier, mais sont aussi adaptés sur les nouveaux supports numériques afin de porter leurs messages directement au public et de les rendre les plus accessibles possible partout dans le monde.

« Les éditions Mardaga souhaitent aujourd’hui se lancer dans de nouveaux défis et fédérer des projets éditoriaux autour d’un axe créatif indépendant », précisent les éditeurs sur leur site.