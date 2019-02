Gestion collective : au Québec, Copibec opte pour la blockchain, avec Bookchain

La chaîne de blocs, en québécois, ou blockchain, est cet outil sophistiqué de calcul, permettant de garantir une sécurité maximale des données. Pour la société de gestion collective québécoise, Copibec, la technologie apportera les solutions pour développer une plateforme de gestion des droits d’auteur. Et ce, pour les entreprises qui ont recours à des contenus protégés – le tout avec une automatisation globale.« Depuis l’avènement d’internet, les créateurs sont à la recherche de solutions pour contrer le partage illégal d’œuvres en ligne. La chaîne de blocs est une avenue prometteuse. Cette technologie permettra aux titulaires de droits de mesurer l’utilisation de leurs œuvres et d’être rémunérés pour celle-ci », affirme Frédérique Couette, directrice générale de Copibec.La plateforme qui résultera de l’accord passé avec Scenarex, société basée à Montréal, aura une double fonction. D’abord, imposer un respect du droit d’auteur, à travers un partage efficace et surveillé des documents, au sein des entreprises clientes. Pour les ayants droit, il en résultera une méthode plus efficace pour leurs revenus.La blockchain mise en œuvre a été rebaptisée Bookchain, et ne repose pas sur le recours à une cryptomonnaies. Simon-Pierre Marion, fondateur et chef de la direction de Scenarex, explique : « Notre innovation sans cryptomonnaie pour les utilisateurs offre une solution stable et sécuritaire. Elle place les utilisateurs et les créateurs à l’abri des fluctuations de la cryptomonnaie et permet également de rendre le projet accessible au grand public. »Bookchain est simple d’utilisation : suite à la création d’un compte sur la plateforme web, les utilisateurs transfèrent leur fichier numérique et remplissent un contrat intelligent intuitif contenant tous les paramètres pour la publication et la distribution de leurs documents numériques.