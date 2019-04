Gestion des métadonnées : un nouvel outil arrive en France

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



• un formulaire d’édition web avec gestion des accès par éditeur ;

• un assistant efficace à la saisie des informations ;

• un outil de conversion Onix pour fichiers CSV, tabulés, fixes et Excel ;

• des menus déroulants intégrant les valeurs par défaut et les règles de validation conformes aux exigences de Dilicom ;

• les listes Onix 3.0 en français ;

• les sujets de la CLIL.

Destiné aux entreprises de l’industrie du livre, Onixedit Édition Serveur est un outil indispensable, intuitif et facile d’utilisation pour gérer et diffuser les métadonnées. Il répond aux enjeux de visibilité et de repérage dans les moteurs de recherche pour une meilleure découvrabilité des produits auprès des consommateurs.Dans sa nouvelle version, l'outil respecte la norme internationale ONIX 3.0 ainsi que les exigences de Dilicom et de la CLIL. L’offre s’adapte aux processus déjà en place dans les organisations et s’intègre aisément à d’autres logiciels.Ce que le logiciel offre notamment :« Nous sommes heureux de déployer la version Édition Serveur en France pour répondre aux besoins du marché français. Les éditeurs sont conscients qu’une bonne gestion des métadonnées a un impact sur leurs ventes », déclare Raoul Guénette, président de la société.« Considérant le nombre croissant de métadonnées à gérer pour un nombre de titres et de supports en augmentation et l’obligation d’être rapide dans les mises à jour de produits, l’éditeur peut compter sur un outil performant et professionnel avec ONIXEDIT Édition Serveur, comme en font foi les témoignages de nos clients. »