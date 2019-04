Ghost in love, le prochain roman de Marc Levy, en librairie ce 14 mai

Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l’autre bout du monde ? Au risque de passer pour un fou ? Et si ce fantôme était celui de votre père ? Une promesse, un voyage, une rencontre... Ghost in Love donne envie de croire au merveilleux. Marc Levy publia son premier roman Et si c’était vrai en 2000. Ce livre connaît un succès immédiat en France et à l’étranger et est adapté au cinéma par DreamWorks.Traduit en 49 langues, avec plus de 45 millions d’exemplaires vendus, Marc Levy est l’écrivain français le plus lu dans le monde.Ghost in Love est son 20ème roman, et sera également disponible en version audiolivre.