Gibert Joseph : départ de Richard Dubois, directeur commercial

Richard Dubois fait jouer ses droits pour un départ à la retraite à la fin du mois de mars, quittant ainsi un poste de directeur commercial occupé depuis plus de 29 ans. « Ces derniers mois, nous avons redistribué les parties marketing, développement, communication avec les fournisseurs, l'exploitation et le financier entre les différents postes de direction de Gibert Joseph », nous explique Richard Dubois.Outre la cellule marketing créée l'année dernière, un poste sera prochainement dédié à la relation avec les fournisseurs, apprend-on.Ouverte en 1888 par Joseph Gibert, la librairie à l'origine du groupe se trouve au 23 quai Saint-Michel, et fait suite à de premières activités, dès 1886. Scindé en 1929 en deux sociétés, Gibert Joseph et Gibert Jeune, le groupe s'était recentré autour d'un même propriétaire , en 2017.