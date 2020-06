Gibert Joseph : le chaos de la reprise, sur fond de liquidation de librairies

FNAC, Gibert : même combat...

Rigor libris à la Centrale

Sur l'air de Madame la marquise

Le sentiment de jouer dans Les dix petits nègres d’Agatha Christie a été immédiat. Toulouse, Lyon, Marseille, Poitiers, Évreux, Villeurbanne, et d'autres — la liste est longue. Les établissements s’interrogent désormais sur leur avenir. « La réalité, c’est que l’on ne sait rien, que l’on n’est averti de rien », déplore un salarié. Et avec « l’omerta qui règne au sein du groupe », pas question de prendre le moindre risque : « Je vous raconte, mais je ne veux pas être cité. Ils deviendraient terribles. » Ambiance.C’est que la situation fait largement écho à celle que subissent les libraires de Fnac : pas de nouveautés, pas de réassort , et un pilotage centralisé qui semble incohérent.« La catastrophe Gibert est effectivement très similaire : on a des offices commandés qui s’opèrent sans aucune relation avec les spécificités des magasins », confirme un distributeur. Des titres qui se vendent comme des petits pains dans un établissement, et qui sont totalement manquants. « Avec la libraire responsable, on ne comprend plus rien à ce fonctionnement. »« En temps normal, nous travaillons indépendamment, chacun dans notre établissement, chacun dans son rayon. Le groupe sert avant tout de centralisation, pour l’appui logistique et la distribution des commandes », indique un ancien salarié.Une indépendance qui, pour les salariés, devient un manque social réel : « Quand tu bosses pour Gibert, ici ou là, tu bosses uniquement pour cet établissement et pas pour le groupe. Ce qui signifie : pas de protection sociale liée à la taille du groupe, pas de CE, pas de ticket restaurant, ou plein d’autres trucs dont on peut plus ou moins bénéficier en tant qu’employé d’un groupe à gros effectif », analyse un ancien salarié.Cette approche est particulièrement connue : d’un côté centraliser, de l’autre individualiser les établissements. « Sauf que la direction voit d’un très mauvais œil toute tentative pour communiquer avec un autre établissement. Une de mes collègues s’est pris une soufflante pour avoir osé appeler un confrère… »Pour un connaisseur de la structure, les difficultés grandissantes de l'entreprise découlent avant tout « de la centralisation sur le site de Vitry. Une rigidité qui entraîne des réactions plus lentes. Sans parler du concept développé à Villeneuve-la-Garenne, en dépit du bon sens ». Ouvert en décembre, cet espace de 300 m2 dans le centre commercial Qwartz n’a pas eu bonne presse chez les salariés.« Un concept marketing “original” : que de la nouveauté, de la vente facile et rapide en centre commercial. Tout pour optimiser le chiffre d’affaires, avec un minimum de titres et de personnel... Le rêve d’un contrôleur de gestion, sauf que ça n’a jamais marché... D’autres ont essayé dans le passé et ça ne s’est pas bien passé… Le problème c’est qu’ils veulent faire comme la Fnac avec leur centrale, mais avec des bouts de ficelles... »Et ce alors que même le modèle Fnac semble montrer ses limites.Depuis 15 jours, les libraires de Gibert Joseph sont confrontés aux mêmes difficultés que Fnac. « La consigne est claire : pas de commandes aux distributeurs. Nous avons juste la possibilité de passer des commandes de clients. » Le retour à l’activité n’a pas été simplifié : « Il manquait du personnel à la centrale de Vitry, ce qui occasionnait des délais plus longs. »Et des clients qui s’interrogent, en voyant des rayons qui se vident — ou devant l’absence de garantie de la livraison d’une commande. « Comment justifier auprès d’une lectrice que l’on a une interdiction totale de réassort et de nouveautés ? »Chez Gibert Paris, un responsable assure à ActuaLitté que « rien de tout ce qui de raconte n’est justifié autrement que par une décision de prudence sur les dépenses, tant que le CA ne remontera pas au niveau d’avant le confinement ». Sauf que, rétorque une salariée : « C’est le discours qu’on nous sert à tous, mais c’était déjà le cas avant le confinement... »Pour tenter de faire illusion, raconte-t-elle, « je meuble avec du facing, on comble les vides : il ne faut pas faire paniquer les clients ». Et avec une certaine lassitude, d’ajouter : « J’ai fait de belles lectures de services de presse, mais qu’en attendre ? Je ne suis pas certaine de les recevoir. »La direction de la communication du groupe nie les retours d’expérience : « Aucune des informations que vous avez eues n’a été obtenue via des canaux officiels. Les informations que vous avez sont très incomplètes et erronées. »Et de garantir que les libraires peuvent effectuer leurs demandes de réassort, de même que « les nouveautés sont commandées et les premiers offices de la reprise sont en magasin ». On nous invite même à une ballade (sic !) « dans nos librairies que vous semblez si bien connaitre afin de vérifier par vous même que les rayons sont pleins, que les clients sont présents, bien qu’affectés par le protocole sécurité que nous avons mis en place pour les protéger ainsi que nos collaborateurs ».Les mesures classiques de post-confinement ont en effet été appliquées : nombre de personnes restreint en boutique, horaires adaptés en fonction du trafic en forte baisse dans l’ensemble des commerces français.Et en effet, dans le courant de la semaine, les librairies parisiennes ont bénéficié d’une largesse : la possibilité de commandes, par 10, sur des titres sans stock. Mais uniquement pour les ouvrages qui figurent dans les meilleures ventes de juin.Sur le manque de communication, même discours : « Nos libraires, qui ont tous une hiérarchie, [sont] tenus au courant quotidiennement des décisions qui sont prises, et pour quelles raisons lorsque cela arrive, à travers des notes régulières qui sont envoyées au magasin ».À cette heure, les libraires ont repris le chemin des librairies « mais pas en temps complet, selon la mise en place d’un planning équitable discuté et approuvé en CSE ». Un nouveau calendrier qui « nous oblige à revoir provisoirement nos modes d’approvisionnement habituels qui retrouveront, nous l’espérons, comme le retour de nos clients, un rythme normal le plus rapidement possible ».Reste que la décision du tribunal pour la librairie de Clermont-Ferrand est très attendue. « Ça aura certainement des répercussions », redoute-t-on.