Gilets jaunes : aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes aux librairies

8 M€ d’aides de la région Auvergne–Rhône-Alpes

Soutenir les librairies

La région rappelle d’abord que des mesures d’accompagnement ont été mises en place par le ministère de l’Économie et des Finances depuis novembre dernier. Chaque entreprise qui connaîtrait une baisse de chiffre d’affaires, une suspension d’activité ou encore des dégradations, à la suite du mouvement des gilets jaunes, peut donc faire appel au gouvernement.Par exemple, obtenir une remise gracieuse de créances fiscales, un remboursement accéléré de leurs crédits d’impôt (CICE, TVA), le report de leurs échéances sociales (URSSAF, organismes de retraite complémentaire, etc.).La région Auvergne–Rhône-Alpes souligne les quelques solutions disponibles comme la médiation du crédit si les commerces font face à des difficultés avec leur banque, l’Activité partielle si leurs difficultés financières risquent d’entraîner des licenciements, mais aussi la Médiation des entreprises s’ils doivent faire face à un conflit avec des clients ou des fournisseurs.« Dans chaque région, un référent de la DIRECCTE est prêt à accompagner les entreprises pour les difficultés qu’elles rencontrent et à les orienter vers les acteurs et dispositifs adaptés », annonce le site de la région, avant de laisser les coordonnées d’un contact référent.La région Auvergne–Rhône-Alpes mentionne aussi la décision du Premier ministre de « mobiliser une enveloppe de 3 M€ pour soutenir des actions collectives ou des animations commerciales » dans le but de « favoriser le retour des clients dans les centres-villes les plus impactés par le mouvement des gilets jaunes ».Avec le soutien des collectivités territoriales, cette enveloppe finance les actions d’animations et communications commerciales qui seront menées par les acteurs économiques locaux dans le but de donner un nouveau souffle et de dynamiser les centres-villes.La région Auvergne–Rhône-Alpes vient de lancer son propre fonds de soutien qui s’élève à 8 M€ pour aider les très petites entreprises (TPE) artisanales, mais aussi les commerçants, impactés par les manifestions des gilets jaunes, dont les librairies font aussi partie.Le plan de soutien sur le territoire de la région comprend une subvention pour les locaux vandalisés, ayant subi une dégradation matérielle survenue un jour de manifestation, qui s’élève à 50 % des travaux, plafonnés à 10 k€. Ainsi qu’un prêt à taux zéro, plafonné à 10.000 €, pour les besoins de trésorerie et la caution de la Région pour les commerçants et TPE artisanales ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 20 % sur une période de 3 mois.Dans les grandes villes comme Saint-Étienne et Lyon, des dispositifs exceptionnels viennent s’ajouter, comme un plan de soutien de 300.000 € pour la première commune, et de 700.000 € pour la seconde.Sur le site, une mention spéciale est faite pour les acteurs du livre. « Le SLF a engagé des concertations avec le Centre national du livre et l’IFCIC afin de répondre aux besoins qu’exprimeraient certaines librairies affectées par le mouvement. Vous pouvez donc prendre contact avec eux. »« Les distributeurs accompagneront quant à eux les librairies en difficulté de trésorerie, en adoptant des mesures spécifiques à chaque point de vente », assure la région.Plus d'informations disponibles à cette adresse