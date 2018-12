Gilets jaunes : Édouard Louis dénonce la “perception différentielle de la violence”

Désigné comme « l'écrivain des classes populaires » depuis son premier roman, En finir avec Eddy Bellegueule, paru en 2014, Édouard Louis, sur Twitter, s'est exprimé sur l'insurrection populaire qu'est le mouvement des Gilets jaunes. Il a notamment condamné la perception biaisée de certains incidents violents par les médias et les politiques.

(Heike Huslage-Koch, CC BY SA 4.0)

Phénomène habituel de perception différentielle de la violence : une grande partie du monde politique et médiatique voudrait nous faire croire que la violence, ce n'est pas les milliers de vie détruites et réduites à la misère par la politique, mais quelques voitures brûlées — Edouard Louis (@edouard_louis) December 4, 2018



Depuis quelques jours j'essaye d'écrire un texte sur et pour les gilets jaunes, mais je n'y arrive pas. Quelque chose dans l'extrême violence et le mépris de classe qui s'abattent sur ce mouvement me paralyse, parce que, d'une certaine façon, je me sens personnellement visé — Edouard Louis (@edouard_louis) December 4, 2018



Depuis les violences qui ont émaillé les manifestations du samedi 1er décembre à Paris, le mouvement des Gilets jaunes connait des rebondissements : d'un côté, le gouvernement se voit contraint de reculer et de ménager des annonces pour tenter d'apaiser la colère, de l'autre, la mobilisation se trouve discréditée par les émeutes et actes violents perpétrés dans la capitale.L'écrivain Édouard Louis était tout désigné pour écrire sur le mouvement d'émancipation populaire : amateur de Bourdieu, il avait dirigé l'ouvrage collectif Pierre Bourdieu. L'insoumission en héritage aux PUF. Mais il n'y parvient pas : « Quelque chose dans l'extrême violence et le mépris de classe qui s'abattent sur ce mouvement me paralyse, parce que, d'une certaine façon, je me sens personnellement visé », explique-t-il sur Twitter, avant de développer son idée et son analyse.« J'ai du mal à décrire le choc que j'ai ressenti quand j'ai vu apparaitre les premières images des gilets jaunes. Je voyais sur les photos qui accompagnaient les articles des corps qui n'apparaissent presque jamais dans l'espace public et médiatique », indique Édouard Louis pour ouvrir un long « thread », une succession de messages sur le même sujet.Très sensible aux inégalités qui persistent, voire s'accroissent, entre les différentes classes de la société, l'auteur se dit « personnellement visé par le mépris et l'extrême violence de la bourgeoisie qui s'est immédiatement abattue sur ce mouvement. Parce que, en moi, pour moi, chaque personne qui insultait un gilet jaune insultait mon père ». Face aux dénonciations des violences commises à Paris, il rappelle la violence sociale :L'intégralité des messages d'Édouard Louis pourra être retrouvée à la suite du premier, sur Twitter.Sa conclusion est dans tous les cas implacables : « Ce mouvement doit continuer, parce qu’il incarne quelque chose de juste, d’urgent, de profondément radical, parce que des visages et des voix qui sont d’habitude astreints à l’invisibilité sont enfin visibles et audibles. »