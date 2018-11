Gilets jaunes : Gérald Dahan appelle les artistes à soutenir le mouvement

Il vient tout juste de faire paraître un livre avec le dessinateur Scapa : l’humoriste Gérald Dahan, en pleine campagne de promotion, s’empare également de l’actualité sociale. Dans un message multiplement diffusé, il invite ses coreligionnaires artistes à soutenir le mouvement des gilets jaunes.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

#Macron veut concilier la fin du monde et la fin du mois. Pour beaucoup de Français

la fin du mois c'est déjà la fin du monde. — Gérald Dahan (@geralddahan) November 27, 2018

Invité de @BFMParis Gérald Dahan appelle les artistes à protéger les gilets jaunes des CRS pic.twitter.com/3z5t3ZEESN — BFM Paris (@BFMParis) November 29, 2018







Caustique à l’égard du président de la République, Gérald Dahan ne cache pas son propre agacement devant la politique et la méthode employées. Par le prisme de l’humour, grinçant, il avait déjà allumé les premières torches : avec son livre Macron 1er (Editions du net), il associait son ton aux dessins de Scalpa. Diabolique et sans concessions, parfois cruel, le livre fait écho aux propos que l’humoriste tient régulièrement sur les réseaux.Et voici qu’un nouvel engagement point : depuis son compte Facebook, il a appelé ses « amis artistes » à « former une première ligne de personnalités connues devant les Gilets jaunes, lors de leur manifestation parisienne, samedi 1er décembre ». Inédit. Et l’appel a rapidement intrigué les médias, où le comédien a été invité à préciser sa pensée.« Amis artistes, connaissances du monde des arts et du spectacle, personnellement je soutiens le mouvement des gilets jaunes dans leurs revendications et notamment celle de la création d’une Assemblée citoyenne. Le peuple, j’entends tous ceux qui subissent les décisions du pouvoir, est dirigé, mais hélas trop souvent mal représenté », indique Dahan.Et sur BFM, il persiste et signe :D’ailleurs, le sujet se retrouve dans un exemplaire du livre Macron 1er, tiré à part et envoyé à quelque 2400 librairies (dont 600 hors de France) par l’éditeur.