Gilets jaunes : le premier livre qui raconte le mouvement de l'intérieur

Début octobre, il s’inscrit sur un groupe Facebook « Blocage Toulouse 17 novembre » presque par hasard. C’est le début d’une aventure collective et personnelle incroyable où sans aucun calcul, il va devenir l’un des principaux portevoix des Gilets jaunes dans les médias.Fort de cette médiatisation et de ses convictions politiques, il veut que le combat des Gilets jaunes débouche sur des solutions politiques et non sur l’anarchie. Après une tribune dans le JDD, il est reçu par le Premier ministre. En vain.Pour continuer son combat, il décide de rejoindre le parti Debout la France auprès de Nicolas Dupont-Aignan pour qui il avait voté en 2017.Benjamin Cauchy a 39 ans et il est cadre dans les assurances. Dès son plus jeune âge il s’est impliqué dans la vie de sa ville Laon en créant le festival Jazz’titudes. Dès l’âge de 17 ans, il a pris sa carte au RPR — Rassemblement pour la République — de Jacques Chirac. En 2001 il découvre la France des campagnes en étant candidat aux cantonales dans un département rural, puis a été conseiller municipal de Mons-en-Laonnois.Eloigné de la politique, il y revient à l’occasion du mouvement des Gilets jaunes. Il est aujourd’hui candidat aux Européennes et porte-parole de Debout la France.Le livre est préfacé par l’essayiste Guillaume Bigot : « Benjamin Cauchy n’est pas le général de Gaulle, ni la Jeanne d’Arc des ronds-points, mais il est assurément une sorte d’Astérix, un petit qui se dresse contre les importants. »Benjamin Cauchy — Prenez la parole, votez ! — LEN –9782312066011 – 14 €