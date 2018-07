Gilles Haéri devient directeur général des éditions Albin Michel

Le groupe Albin Michel annonce une réorganisation de sa structure, avec, notamment, l’arrivée de Gilles Haéri, au 1er septembre prochain. Il prendra la direction générale, et à compter du 1er janvier, deviendra président du directoire.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Dans un message, Francis Esmenard, qui reste président du directoire de la société Huygens de participation, holding à la tête du groupe, et conseiller du président des Éditions Albin Michel, souhaite renforcer les liens de sa maison avec les auteurs.

« L’expérience de Gilles Haéri et ses valeurs sont en parfaite harmonie avec l’état d’esprit qui règne chez Albin Michel. En plus des responsabilités inhérentes à la direction d’une maison importante qu’il a l’habitude d’assumer, il saura poursuivre pour Albin Michel cette compréhension de la relation aux auteurs, clé de voûte du succès d’une maison d’édition », indique-t-il.



Gilles Haéri quitte ainsi la direction générale du groupe Flammarion, qu’il occupait depuis juin 2015. Il fait également part de son « enthousiasme et sa fierté de rejoindre une maison et une équipe qui ont fait la preuve d’une exceptionnelle capacité à faire émerger de nouveaux auteurs dans des genres très différents ».

Et d’ajouter : « Je me réjouis de pouvoir accompagner Francis Esmenard dans l’adaptation nécessaire de son entreprise face aux défis que connaît et connaîtra encore le secteur de l’édition. »

Il ne manque pas non plus de remercier Antoine Gallimard, « qui, tout au long de ces dernières années, m’a permis d’évoluer au sein du groupe Madrigall, à la tête de maisons d’édition aux catalogues prestigieux ».

Dans cet effort de réorganisation, Francis Esmenard assure maintenir toute sa confiance à Guillaume Dervieux, qui conserve la présidence des différents pôles : Education composé de Magnard-Vuibert, Delagrave Edition, De Boeck Supérieur, La Libraire des Ecoles, Horay et La Librairie Vuibert ; Diffusion/Distribution avec Dilisco ; Librairies composé de 7 points de vente.



Il est également nommé, dans la foulée, directeur du développement du groupe Albin Michel. Aux côtés de Francis Esmenard et de son fils, Alexis Esmenard, il aura à charge de favoriser la croissance externe.

« À un moment où l’édition poursuit sa concentration, nous souhaitons, plus que jamais, que notre groupe appuie sa croissance continue sur l’excellence de ses maisons comme sur les opportunités que nous offriraient de nouveaux métiers. C’est le sens des changements apportés aujourd’hui à notre organisation », note Alexis Esmenard, directeur général de la holding.