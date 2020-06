Gilles Marchand : “Requiem pour une apache”, hôtel ou cour des miracles ?

Jolene n'est pas la plus belle, ni forcément la plus sympa. Mais lorsqu'elle arrive dans cet hôtel, elle est bien accueillie. Un hôtel ? Plutôt une pension qui aurait ouvert ses portes aux rebuts de la société : un couple d'anciens taulards qui n'a de cesse de ruminer ses exploits, un ancien catcheur qui n'a plus toute sa tête, un jeune homme simplet, une VRP qui pense que les encyclopédies sauveront le monde et un chanteur qui a glissé sur la voie savonneuse de la ringardisation.Ce petit monde vivait des jours tranquilles jusqu'à ce que Jolene arrive. En quelques mois à peine, l'hôtel devient le centre de l'attention et le quartier général d'une révolte poétique, à l'issue incertaine.L’extrait proposé, et choisi par l’éditeur est celui du chapitre 11 : « C’est à partir de là que Jolene entre pour la première fois dans l’hôtel-pension et qu’elle découvre les personnages qui feront partie de la révolte auprès d’elle. C’est aussi à partir de là que le texte s’emballe… », nous explique-t-on.[à paraître 21/08] Gilles Marchand – Requiem pour une apache – Aux forges de Vulcain – 9782373050905 – 20 €