Gilles Vigneault, membre d'honneur de l'UNEQ

La présidente de l’UNEQ, Suzanne Aubry, a souligné l'importance du poète dans la littérature québécoise : « Ses mots ont dessiné les contours de notre destin comme peuple, ont donné leurs lettres de noblesse aux Ti-cul Lachance de ce monde, chanté l'amour du pays, façonné nos âmes et nos cœurs. »Gilles Vigneault a ensuite déclaré : « C’est très important d’être estimé de ses pairs, parce que ça donne le sentiment d’entrer dans la famille. » « À partir de la chanson, on hésite à se prendre pour un écrivain... Je vais faire attention, je ne vais pas me prendre pour un grand écrivain en sortant d’ici », a-t-il lancé sur le ton de la plaisanterie. « Mais je vais me prendre pour un petit ! »À titre de membre d’honneur de l’UNEQ, Gilles Vigneault rejoint ses confrères et consœurs des lettres québécoises Gérard Bergeron, Gérard Bessette, Marie-Claire Blais, Nicole Brossard, Pierre Dansereau, Paule Daveluy, Marcel Dubé, Jacques Ferron, Gratien Gélinas, André Gervais, Roland Giguère, Jacques Godbout, Anne Hébert, Gilles Hénault, Douglas-Gordon Jones, Paul-Marie Lapointe, Monique LaRue, Rina Lasnier, Félix Leclerc, Roger Lemelin, Françoise Loranger, Antonine Maillet, André Major, Clément Marchand, Claire Martin, Gaston Miron, Pierre Morency, Fernand Ouellette, Anthony Phelps, Alphonse Piché, Jean-Guy Pilon, Claude Robinson, Gabrielle Roy, Janou Saint-Denis, Félix-Antoine Savard, Yves Thériault, Michel Tremblay et Bertrand Vac.Auteur de plus d’une centaine d’ouvrages (incluant les rééditions), Gilles Vigneault a remporté de nombreux prix littéraires au fil de sa longue carrière. Dès 1965, il a été consacré par un Prix du Gouverneur général du Canada pour son recueil Quand les bateaux s’en vont. En 1985, il a été fait Chevalier de l’Ordre du Québec et Chevalier de la légion d’honneur par le gouvernement français. Il a reçu le prix Miroir de la Renommée en 2010, pour marquer son apport exceptionnel au patrimoine vivant du Québec. L’Office québécois de la langue française lui a décerné le prix Camille-Laurin en 2012 pour souligner « l’inspiration qu’il a insufflée aux générations qui l’ont suivi et qui continueront de marcher dans ses pas ». L’insigne de l’Ordre des arts et des lettres du Québec lui a été remis en 2016.Selon les statuts et règlements de l’UNEQ, toute candidature de membre d'honneur doit être soumise aux membres de l'UNEQ par scrutin postal ou électronique et doit recevoir l’approbation des deux tiers des membres ayant exercé leur droit de vote. Le conseil d'administration de l'UNEQ avait proposé la candidature de Gilles Vigneault à ses membres en 2018.Créée en 1977, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois regroupe plus de 1 600 poètes, romanciers, auteurs dramatiques, essayistes, auteurs pour jeunes publics et auteurs d’ouvrages scientifiques et pratiques. L’UNEQ travaille à la promotion et à la diffusion de la littérature québécoise, au Québec, au Canada et à l’étranger, de même qu’à la défense des droits socioéconomiques des écrivains.