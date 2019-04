Google peut à présent lire des histoires depuis votre smartphone

« Google, raconte-nous une histoire » : le Père Castor peut définitivement prendre sa retraite. Déjà en 2017, les appareils Google Home avaient la capacité de raconter des histoires aux plus petits. Aujourd'hui, à l'approche du « National Tell a Story Day » aux États-Unis, journée dédiée à la lecture à voix haute qui aura lieu le 27 avril 2019, cette fonctionnalité sera disponible sur les smartphones iOS et Android.

Caio Resende - Pexels License





Cette extension n'est pour le moment disponible qu'en anglais et dans les pays anglophones dont l'Inde, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. Il suffit de mettre son smartphone à jour et d'installer la dernière version de Google Play Books. Aucune date n'a encore été annoncée pour les pays francophones.



Après cela, il ne reste plus qu'une formule magique à prononcer : « Hé, Google, raconte-moi une histoire ». Les enfants peuvent ainsi se laisser porter par les aventures de Blaze et les Monster Machines ou encore celles des Tortues Ninjas.



Cette nouveauté complète d'autres fonctionnalités adaptées aux histoires qu'on peut se raconter en famille, dont l'option lecture en continu, qui peut fournir des effets sonores aux enceintes Google Home lors des lectures.



Elle est également compatible avec certains Disney Little Golden Books, dont Coco et Toy Story 3, et avec les aventures d'Ara the Star Engineer, qui visent à aider les enfants à se familiariser avec la technologie.