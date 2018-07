Google utilise l'intelligence artificielle pour corriger nos fautes d'orthographe

Parmi les solutions de traduction automatique les plus utilisées au monde, Google Translate, avec plus de 100 langues disponibles, a de solides arguments en sa faveur, malgré des erreurs et approximations toujours présentes. Google travaille désormais à un outil de correction automatique, qui a fait son apparition, pour la langue anglaise uniquement, dans son application Google Docs.

Google annonce l'utilisation d'une intelligence artificielle pour analyser les textes écrits dans Google Docs et en déceler les erreurs grammaticales, le tout dans une logique de productivité et d'efficacité améliorées. « Il peut être difficile, parfois, de voir des erreurs de frappe ou grammaticales qui peuvent changer le sens d'une phrase, sans qu'on le veuille. »

Pour s'assurer que l'analyse soit à peu près efficace, Google a réutilisé l'intelligence artificielle derrière son outil de traduction automatique : en gros, celle-ci considèrera le texte à corriger comme une langue étrangère, qu'elle comparera à sa base de données d'anglais correct.

Le plus amusant, c'est que plus nous ferons de fautes dans Google Docs, plus la machine apprendra de nos erreurs. Puisqu'il est intégré directement dans Google Docs, la firme assure que son correcteur orthographique est parfaitement sécurisé.Pour le moment, toutefois, le correcteur n'est réservé qu'aux inscrits au programme Early Adopter de Google.Google a également profité de l'occasion pour annoncer la mise en place d'un outil d'écriture semi-automatique des mails, pour faire gagner quelques précieuses secondes lors de la rédaction de messages rapides et de moindre importance.