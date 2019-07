Gôshu le violoncelliste, le conte qui inspira le studio Ghibli

Gôshu est un violoncelliste d’orchestre timide et maladroit. Tandis qu’il prépare un concert, il reçoit tour à tour la visite d’un chat, d’un coucou, d’un tanuki et d’un mulot. Par leur comportement, ces animaux contribuent chacun à leur manière à son apprentissage en lui transmettant des vertus telles que l’audace, la patience, le goût de la communication et la rigueur.





Au détour des pages, le lecteur voit le petit violoncelliste évoluer au fil des rencontres qui nourrissent sa musique et lui permettent de s’ouvrir aux autres. Le récit est accompagné d’illustrations réalisées par Mitsukai In’ki et complété par une analyse de Stéphanie Chaptal (spécialiste du cinéma d’Isao Takahata) et une interview du violoncelliste Edgar Moreau.Le chef d'orchestre est exaspéré. Son jeune violoncelliste ne laisse transparaître aucune passion dans son jeu. Désespéré, Gôshu répète inlassablement ses morceaux sur son instrument abîmé. En vain... jusqu'à ce qu'un chat lui demande de lui jouer Rêveriede Schumann…Voici la bande annonce du film d'Isao Takahaka [à paraître 12/08] Kenji Miyazawa, illustrations de Mitsukai Inki , trad. non-communiqué – Gôshu le violoncelliste – Ynnis editions – 9782376970576 – 9,95 €