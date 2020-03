Gouvernance, élections, revenus : les auteurs autour de la table

La Ligue des auteurs professionnels a relayé publiquement l’ordre du jour. Le tout agrémenté des points chauds à venir. Il est question d’un décret qui porterait sur les revenus accessoires, mais aussi sur la gouvernance du régime de sécurité sociale. La gouvernance est le sujet qui revient comme un serpent de mer depuis des années et en particulier depuis le mois de septembre 2019.Onze organisations professionnelles signaient un courrier pour demander le rétablissement des élections professionnelles qui existaient auparavant, avant la suspension du conseil d’administration de l’Agessa/MDA en 2014.Les artistes-auteurs ont été privés de démocratie à cause d’un seul mot changé dans un décret... « élus » a été remplacé par « nominés » ! Mais le tour de passe-passe ne marche plus. Les auteurs revendiquent la reprise en main du pilotage de leur régime.Ont-ils été entendus ? Le rapport Racine préconise la mise en place d’élections professionnelles pour établir une représentativité clarifiée avec des critères objectivables... cela fait même partie des annonces par Franck Riester.Problème ? L’ordre du jour évoque la composition du futur conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale des artistes-auteurs. Comment décider du conseil d’administration sans élections ? Est-ce que les Ministères oseront proposer une nomination par eux-mêmes des syndicats, associations et sociétés de gestion collectives selon leurs propres envies ?La réunion de concertation posera sans doute les bases de ce qui sera concrètement retenu ou non des mesures annoncées.