Grâce à la famille Obama, 300 000 livres pour les enfants défavorisés

(Steve Jurvetson CC BY 2.0)



Pour rappel, en février 2017, le groupe Penguin Random House avait annoncé avoir acquis les droits de publication des mémoires de Michelle et Barack Obama. L'avance, estimée à plus de 60 millions $, se posait là comme un record en matière de contrat de publication.Cela dit, une partie de l'avance obtenue avait été donnée par la famille Obama à plusieurs œuvres de charité comme la Barack Obama Foundation. Quant à l'éditeur, il avait décidé de faire don d'un million de livres à l'organisme First Book.« Nous sommes honorés de faire don d'un million de livres à First Book au nom de la famille Obama. Lorsque les enfants ont un meilleur accès à nos livres et à nos histoires, nous aidons, grâce à l'ancien président des États-Unis et à la première dame, à façonner une société alphabétisée, éduquée et démocratique qui deviendra la prochaine génération de lecteurs et de dirigeants », a déclaré Markus Dohle, président de PRH.Dans cette continuité, Penguin Random House a décidé de faire un don supplémentaire à cette même association au nom de l'ancien président des États-Unis. First Book, partenaire de longue date du groupe Penguin Random House, a pour vocation de promouvoir l'accès à l'éducation et le droit à l'alphabétisation en fournissant des livres et autres matériels d'apprentissage aux enfants défavorisés du Canada et des États-Unis.« Pour célébrer l'aboutissement du don d'un million de livres au nom de la famille Obama, Penguin Random House a annoncé qu'il donnerait jusqu'à 300.000 livres supplémentaires à l'organisation First Book » annonce le groupe dans un communiqué.« Dans le cadre de l a campagne Hope Love Give , nous nous engageons à faire don de deux nouveaux livres à chaque dollar versé à First Book d'ici le 31 décembre, et ce, à hauteur de 300.000 livres. »Les dons de Penguin Random House à l'organisation First Book au nom de famille Obama reflètent « l'engagement communs, aussi bien des auteurs que des acteurs de la société, en matière de responsabilité sociale et de promotion à la fois de l'alphabétisation mais aussi de l'éducation » a déclaré PRH.