Grâce aux livres numériques et audio, Scribd atteint le million d’abonnés

Encore loin des sommets de Netflix (150 millions d’abonnés payants) ou de Spotify (87 millions d’abonnés payants), la plateforme de Trip Adler a néanmoins le mérite d'avoir prouvé qu'une bonne partie de la population mondiale était prête à payer 8,99 $ de frais d'abonnement par mois pour avoir accès à une lecture en illimité. La société serait rentable depuis le début de l'année 2017 et génère actuellement des revenus annuels s'élevant à environ 100 millions $.Les livres audio auraient joué un rôle essentiel dans la croissance du service, mais son activité originelle, le partage de documents, demeure cruciale. En effet, ce dernier permettrait au service d’attirer entre 100 et 200 millions de visiteurs chaque mois, essentiellement à partir de moteurs de recherche, dont une partie deviendrait des abonnés. Aujourd'hui, plus de 60 millions de documents seraient stockés en ligne et accessibles de manière illimitée à tous les abonnés.« C’est un peu l’essentiel pour nous », a déclaré Trip Adler. « Nous utilisons le [contenu généré par l'utilisateur] pour attirer les visiteurs et le contenu premium pour les conserver. »Chantal Restivo-Alessi a été la responsable de la division numérique chez HarperCollins pendant toute la durée du partenariat avec Scribd. Elle souligne la « volonté de la société de surveiller, d’analyser, d’apprendre et de s’ajuster [...] ces dernières années », avant d'ajouter : « Nous avons continué à apprendre et à nous adapter ensemble. Nous nous attendions à ce que le marché des livres numériques occupe une place plus importante dans notre activité et dans celle de leur entreprise, et nous avons été positivement surpris par le développement de l'audio numérique. Nous avons continué à ajuster notre offre dans le catalogue en fonction de l’évolution de la plateforme et de la clientèle de Scribd. »Les ajustements auxquels Restivo-Alessi fait allusion incluent le modèle de tarification de Scribd : il offrait initialement aux abonnés un accès illimité à sa bibliothèque, puis les limitait à trois ebooks et un livre audio par mois, puis à une version modifiée de son forfait illimité l'année dernière.« Je ne pense pas qu'il y aura de grands changements. Nous nous attendons à ce que l'offre Scribd continue à évoluer. Nous optimisons [le site] en permanence… Nous améliorons constamment la manière dont nous trouvons le bon équilibre pour les lecteurs et les éditeurs », a déclaré Trip Adler.Keith Rabois, un employé de Khosla Ventures — l’un des principaux investisseurs de Scribd — déclare pour sa part que le site « possède l’une des plus grandes bibliothèques de contenu au monde — qui touche des millions de lecteurs chaque mois, ce qui lui donne des données exceptionnelles et la capacité unique de les aider à découvrir un contenu qui leur convient parfaitement. Scribd, qui compte un million d'abonnés, n'est que le début de la transformation de Scribd sur la manière dont nous choisissons les livres à lire et comment nous les lisons. »Et maintenant que Scribd a franchi le seuil du million d'abonnés, Adler a déclaré qu'il réfléchissait déjà à la possibilité d'atteindre 10 millions d'abonnés. Il continue de travailler avec des éditeurs et des auteurs pour créer un contenu original et ajouter de nouveaux formats. Parmi ses projets, il espère poursuivre son expansion internationale sur des marchés comme l’Amérique latine, l’Europe et l’Inde. En effet, pas loin de la moitié des abonnés de Scribd se situeraient hors du territoire américain.via Tech Crunch