“Graines de héros” : les auteurs mobilisés pour l'éducation des enfants

Pour la 4e année, le Livre de Poche s’engage aux côtés d’UNICEF avec la sortie d’un recueil inédit sur le thème de l’écologie. Intitulé Graines de héros, il réunit douze auteurs connus ainsi que le jeune lauréat du concours d’écriture organisé dans le cadre du prix UNICEF de littérature jeunesse 2019.









Ce nouveau volume aura pour thème l’écologie, une « problématique on ne peut plus d’actualité » souligne Anne Boissy de Livre de Poche, contactée par ActuaLitté. « L’écologie est un enjeu majeur de notre avenir et des jeunes générations, d’ailleurs totalement en phase avec ces préoccupations et fortement mobilisés derrière certaines figures très médiatiques comme Greta Thunberg » explique-t-elle. « Ce thème sonnait comme une évidence. »

Ce nouveau volume aura pour thème l'écologie, une « problématique on ne peut plus d'actualité » souligne Anne Boissy de Livre de Poche, contactée par ActuaLitté. « L'écologie est un enjeu majeur de notre avenir et des jeunes générations, d'ailleurs totalement en phase avec ces préoccupations et fortement mobilisés derrière certaines figures très médiatiques comme Greta Thunberg » explique-t-elle. « Ce thème sonnait comme une évidence. »

Donner la parole aux jeunes

Pour ce recueil, le principe est celui d’une écriture collaborative, en partenariat avec Les Arbres inédits, qui associe douze auteurs, regroupés en trois équipes de quatre. Chaque groupe a dû inventer une histoire à partir du même premier chapitre.



C’est Mathias Tripard, lauréat du concours d’écriture organisé dans le cadre du Prix UNICEF de littérature jeunesse sur le thème de « Héroïnes et héros du quotidien : change le monde avec tes mots » qui ouvrira la marche.



« Cela nous parait normal d’impliquer les enfants, à la fois par le concours qui leur est directement destiné, mais également dans le recueil », ajoute Anne Boissy. « Ce qui est important c’est que ce ne soit pas que des adultes qui parlent au nom des enfants : il faut donner la parole à ces jeunes, pleins d’idée, d’idéaux, et de choses à défendre. »



Voici un extrait du premier chapitre :



Jorge vit en équateur. Tous les jours, il plante des graines de kapokier là où une compagnie forestière américaine a eu l’autorisation d’exploiter l’or vert d’Amazonie. Pour chaque arbre déraciné, Jorge dépose une graine dans l’espoir de combattre la déforestation massive de son pays, mais un jour, le couperet tomber. Jorge et son père sont contraints de quitter leur maison en plein cœur de la forêt.





Trois histoires découleront ensuite :



– Gavin’s Clemente-Ruiz, Laure Manel, Julien Sandrel et Sophie Tal Men ont choisi de projeter Jorge trente ans plus tard en France.

– Lorraine Fouchet, Romain Puértolas, Aurélie Valognes et Lena Walker ont pris le chemin de l’exil avec le petit planteur de kapokier le faisant traverser l’équateur avec pour destination le volcan Cotopaxi.

– Enfin, Sophie Astrabie, Baptiste Beaulieu, Serena Giuliano et Virginie Grimaldi ont souhaité réveiller l’Esprit du fleuve Napo et confronter Jorge à son destin.



1,50 € reversé à UNICEF



Comme chaque année, pour chaque exemplaire acheté, 1,50 € sera reversé à UNICEF, pour son action en faveur de l’éducation. Pour Anne Boissy, l’acheteur est doublement gagnant : « II profite d’un moment de plaisir de lecture assuré, tout en faisant un beau geste à destination des enfants. »



Et de souligner : « Cette opération a toujours bénéficié d’une très belle mobilisation des publics. Nous sommes vraiment contents de ce partenariat et de ce que nous sommes en mesure de reverser à l’UNICEF grâce à lui. »





[A paraitre 26/08] Graines de héros – collectif – Le Livre de Poche – 9782253262299 – 5 €