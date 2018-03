Grand luxe : Ottawa s'offrira une immense bibliothèque de 170 millions $

Le gouvernement fédéral canadien a décidé d’aider la Ville d’Ottawa au financement de la construction du nouvel immeuble qui accueillera la Bibliothèque publique de la ville ainsi que Bibliothèques et Archives Canada. Au total, le bâtiment coûtera 168 millions de dollars.

Actuelle BPO





Le budget fédéral a été publié cette semaine, annonçant 73,3 millions de dollars répartis sur six ans pour financer l’installation commune entre la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) et l’institution Bibliothèque et Archives Canada (destinée à conserver et à diffuser des documents canadiens).

La Ville d’Ottawa va pouvoir lancer la construction de l’immeuble sur une propriété située au 557 rue Wellington. Elle versera 99 millions de dollars à cet effet.

De surcroît, le nouvel immeuble remplacera le bâtiment de la bibliothèque publique vieillissant, situé rue Metcalfe. Sur la question de la vente de ce dernier, le maire, Jim Watson, a déclaré que la ville avait eu des « discussions sérieuses » avec un acheteur potentiel, mais qu’aucun accord n’avait encore été conclu.









Selon un plan de construction préliminaire, l’immeuble de quatre étages mesurera 215.458 m2, divisé à 61 % et 39 % entre la BPO et Bibliothèque et Archives Canada. Les commodités partagées incluraient la place d’entrée, les salles de réunion, l’espace de programmation extérieur, une galerie d’exposition et un centre de généalogie.

Le nouveau bâtiment est prévu pour 2023.

Via Ottawa Citizen