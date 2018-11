Grand mouvement dans l'édition d'art contemporain en Suisse

La maison d’édition RP|Ringier Kunstverlag AG annonce une transition structurelle dans son activité. En effet, elle passe d’une structure commerciale à une société à but non lucratif. À compter de 2019, actions et catalogue seront confiés à la Fondation suisse pour l’édition d’art.





Présidée par l’artiste Suisse John M Armleder, cette Fondation a pour mission de soutenir et de diffuser auprès du public des projets artistiques de qualité, notamment en collaboration avec des structures éditoriales. La Fondation poursuivra la distribution des livres produits et soutiendra la publication de nouveaux titres.

Basée à Zurich, JRP|Ringier Kunstverlag AG a été fondée en 2004, par Ringier SA et par l’historien de l’art Suisse Lionel Bovier, qui avait lui-même créé les éditions JRP dix ans plus tôt.

JRP|Ringier s’est imposé comme l’un des principaux éditeurs d’art contemporain sur la scène internationale, à la fois en tant que producteur indépendant et comme partenaire pour les musées, les galeries et les institutions privées.

À ce jour, JRP|Ringier a publié plus de 700 livres et a influencé les débats culturels à l’échelle mondiale, grâce à un rayonnement international et une production largement reconnue pour sa qualité. Si la société a été en mesure de collaborer avec les plus grands artistes, écrivains, commissaires d’expositions, institutions et galeries du monde, elle a toujours été confrontée a un gros défi d´un point de vue économique.



Dans la perspective actuelle de numérisation et de mondialisation, la production et la distribution à l’international de livres d’art peuvent difficilement être qualifiées d’activité lucrative, comme l’ont constaté tant d’éditeurs ces dernières années, en Europe comme aux États-Unis.

Le transfert de structure de l’actionnariat de JRP|Ringier Kunstverlag AG à la FSEA garantira la continuité de la distribution de son catalogue, tout en permettant l’émergence d’une nouvelle structure qui soutiendra la publication de projets par des artistes ou institutions en Suisse. Lionel Bovier et Michael Ringier, siégeront au conseil de Fondation, tandis que son directeur depuis 2016, Lukas Haller, veillera à la poursuite de la commercialisation des titres existants.



Les difficultés d'un marché concurrentiel

JRP|Ringier Kunstverlag AG, qui inclut également la librairie « Kunstgriff » de Zurich, emploie actuellement six personnes, lesquelles seront toutes touchées par le changement de structure de propriété. La société a engagé un dialogue avec son équipe afin d’essayer de trouver des solutions individuelles. Un plan social a été élaboré et sera mis en œuvre jusqu´à fin avril 2019. Aucune décision n’a encore été prise concernant le futur changement de structure de propriété de la librairie.

Ces 15 dernières années, JRP|Ringier a accueilli des éditeurs tels que Salome Schnetz et Clément Dirié, directeur éditorial depuis 2016 ; collaboré avec des directeurs artistiques comme Gilles Gavillet, Cornel Windlin et Nicolas Eigenheer ; travaillé avec des graphistes tels que Vincent Devaud, Vera Kaspar, Nicolas Leuba, Noémie Gygax, Marie Lusa, NORM et Mevis & Van Deursen ; et réalisé les livres avec des imprimeurs tels que Musumeci, Noir sur Noir et Odermatt.

« JRP a ainsi contribué au développement de l’écosystème éditorial en Suisse, où la société est restée basée, malgré la pression économique liée à un environnement aux coûts élevés et à un marché extrêmement concurrentiel. Son transfert de structure de l’actionnariat en une société à but non lucratif en est non seulement une conséquence, mais également une chance de relever le défi existant », explique John M Armleder.