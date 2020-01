Grande vague de recrutements pour Editis

Jérôme Costel est nommé directeur des systèmes d’information et de la transformation. Il est membre du comité exécutif. La direction des systèmes d’information et de la transformation, centrée sur le service aux éditeurs et aux clients, a vocation à apporter des solutions innovantes, tant en matière d’aide à la décision et d’analyses prédictives, que d’optimisation des flux ou d’expériences clients.

Senior Manager au sein du cabinet Accenture depuis 1999, il a dirigé principalement des missions dans le secteur des médias, de l’imprimerie et de l’édition. En 2018, il prend la tête de la direction des systèmes d'information de Presstalis afin d'accompagner le plan de transformation de l'entreprise et de développer de nouveaux services aux éditeurs.



François Lieutard rejoint Editis en qualité de directeur des opérations industrielles. Il est membre du comité exécutif. La direction des opérations industrielles regroupe notamment les activités de distribution, de fabrication et de supply chain, ainsi que l’immobilier et les services généraux du groupe. Elle aura notamment pour objectif de répondre aux exigences élevées en terme de rapidité de livraison et de permettre la montée en puissance de Copernics, au service des éditeurs groupe et partenaires.

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers et du mastère Logistique de l’ESSEC, François Lieutard a occupé plusieurs fonctions dans le domaine de la logistique au sein d’Hachette Livre, puis a passé huit ans au sein de Kloeckner Metal Europe en qualité de directeur logistique et opérations. Depuis février 2018, il était directeur de la distribution de Presstalis.

Clément Pelletier est nommé directeur du développement. Il est membre du comité exécutif. La direction du développement permettra aux auteurs, aux éditeurs d’Editis et aux éditeurs partenaires de profiter de l’ensemble des savoir-faire du groupe Vivendi, en production audiovisuelle, en marketing digital, en organisation d’évènements, en communication et en rayonnement international.



Diplômé de l’EM Lyon, Clément Pelletier a débuté sa carrière chez Mondadori France. En 2009, il crée sa structure de conseil aux dirigeants avant de rejoindre le groupe Dentsu Aegis comme directeur du développement. Depuis 2016, il travaillait au sein de la direction générale de Vivendi, auprès du président du directoire.



Erwan Scoarnec est nommé directeur adjoint au développement à partir du 13 janvier. Il commence sa carrière en 2013 en tant que consultant en stratégie au sein du cabinet de conseil Bain & Company. Depuis 2018, il était directeur de projet chargé du suivi du plan de transformation et membre du comité exécutif chez Presstalis.



Audrey Darmon rejoint également la direction du développement en tant que directrice de l’audiovisuel. Après une expérience dans le secteur bancaire et chez Air France, Audrey Darmon rejoint Canal + en 2000 où elle dirige plusieurs pôles liés au cinéma et aux séries. Elle prend ensuite en 2013 la direction du développement international de Studiocanal. Depuis 2016, elle travaillait sur différents chantiers de développement pour Vivendi, concernant les contenus du groupe, la Chine et les nouvelles technologies.