Grenoble généralise la gratuité dans son réseau de 12 bibliothèques

• L’abonnement pour emprunter des documents dans toutes les bibliothèques, y compris l’artothèque, et accéder à la numothèque, la bibliothèque numérique, 24 h/24.

• La suppression des pénalités de retard des documents

« Les bibliothèques grenobloises ont su s’adapter et évoluer avec le temps pour toujours aller vers les usagers » souligne Isabelle Westeel, directrice de la bibliothèque municipale de Grenoble, auprès de RCF . Une manière de répondre au Manifeste de l’UNESCO pour la bibliothèque, qui suggère depuis 1994 qu’en principe, ces établissements devraient être gratuits.Le projet s’inscrit dans le cadre du Plan Lecture que la ville a instauré pour 2018-2025. Pour les moins de 26 ans, la gratuité était déjà de mise, mais dans l’idée d’accueillir plus et mieux, l’établissement souhaite généraliser ce point.Ce sont 500.000 ouvrages qui seront disponibles à travers le réseau à l’ensemble des usagers, qui bénéficient d’une capacité d’emprunts de 20 documents par mois. En outre, cette démarche offre : L’agence Livre et Lecture en Auvergne-Rhône-Alpes précise : « La carte d’abonnement devient gratuite et unique pour l’ensemble du réseau à tous les usagers (qu’ils soient Grenoblois ou non Grenoblois). L’inscription s’effectue à l’aide d’une pièce d’identité (ou livret de famille pour les enfants), d’un justificatif de domicile (ou attestation sur l’honneur à remplir sur place) et d’une autorisation parentale pour les moins de 18 ans. »Dans un message diffusé sur son site, l’établissement précise que dans les modalités pratiques il est également possible de renouveler une fois l’emprunt d’un document sur votre compte abonné via le catalogue en ligne (à condition que le document ne soit pas réservé ou en retard).Par ailleurs, une solution de réservation pour un document déjà emprunté est accessible depuis le site internet. Et des boîtes de retour situées à l’extérieur des bibliothèques peuvent être utilisées en dehors des horaires d’ouverture.