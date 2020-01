Grève : la Bibliothèque nationale de France dépose les armes ce 23 janvier

ActuaLitté, CC BY SA 2.0





« Nous avons collectivement décidé de fermer la BnF », précise l’intersyndicale dans un communiqué. Depuis la journée du 5 décembre 2019 qui a marqué le début d’un vaste mouvement social en France, contre le projet de réforme des retraites, la lutte continue, comme on le sait.Mais si le rassemblement prévu demain s’inscrit contre le projet du gouvernement, c’est aussi « dans la lutte que mène notre établissement depuis de nombreuses années contre la précarité grandissante, la dégradation de nos conditions de travail, et les vagues successives de suppressions de postes ».Rejetant en masse les « prétendues concessions du gouvernement », l’établissement affiche sa solidarité vis-à-vis des « autres secteurs, public comme privé ».Et d’ajouter : « Nous revendiquons l’unité interprofessionnelle qui fait notre force et nous permettra d’imposer un autre projet de société, dans lequel des services publics de qualité seront réellement accessibles à tous et à toutes et auront des moyens à la hauteur de leur besoin ainsi qu’un système de retraite par répartition qui sera non seulement conservé, mais amélioré, selon les propositions portées par nos différentes organisations syndicales. »