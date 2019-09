Grève mondiale pour le climat : les écrivains marchent pour la planète

Les manifestations du 27 septembre s’inscrivent dans le cadre d’une semaine internationale d’actions pour le climat. Au Québec, ce mouvement de grève rassemble les activistes environnementaux, le milieu étudiant, les centrales syndicales et de nombreux organismes communautaires.L’urgence climatique concerne évidemment les écrivains et les artistes, non seulement à titre de citoyens, mais aussi de médiateurs. En situation de crise, les créateurs se montrent très éloquents, trouvent les mots justes pour interpeller les gouvernements et l’opinion publique, et apportent une contribution importante aux débats. Pensons seulement au Pacte pour la transition, lancé à l’initiative du dramaturge Dominic Champagne.À ce titre, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois se joint au mouvement global et prendra part à l’initiative Planète en grève – ( Global Climate Strike ), prévue ce 27 septembre. Elle invite également toute la communauté littéraire québécoise est invitée à débrayer pour le climat.« Cette mobilisation n’est certes pas inscrite dans le plan stratégique de l’UNEQ, mais elle surpasse toutes les causes et mérite le rassemblement le plus large et le plus spectaculaire possible au-delà de tout clivage », déclare la présidente de l’UNEQ, Suzanne Aubry.L’UNEQ invite ainsi tous ses membres à descendre dans la rue, à se joindre solidairement à toutes celles et ceux qui veulent poser des gestes forts et concrets.