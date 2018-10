Grèves à la BnF : le personnel inquiet pour l'avenir des effectifs

Les organisations syndicales CGT — FSU — SUD Culture de la Bibliothèque nationale de France annoncent deux mouvements de grève, les 9 et 13 octobre prochains, contre « un projet de réorganisation du service public » porté par l'établissement. La volonté gouvernementale de « maîtrise de la masse salariale » de la BnF soulève par ailleurs les craintes du personnel.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Ce sont deux mouvements de grève qui sont annoncés pour ce début du mois d'octobre : le 9, pour commencer, les agents de la BnF se joindront au cortège interprofessionnel annoncé dans les rues de la capitale et partout en France pour manifester pour le progrès social et contre les inégalités, à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, Solidaires, FIDL, UNEF et UNL.

Le 13 octobre, les agents de la Bibliothèque nationale de France seront à nouveau mobilisés avec une grève du service public dans le Hall Est du site de Tolbiac « pour renforcer l’emploi, nos missions, pour la stabilisation en CDI des précaires et contre les réorganisations régressives ».

Depuis plusieurs semaines, les signaux d'alerte sont particulièrement flagrants, selon les organisations syndicales. Au mois de juillet, plusieurs comptes-rendus de réunions évoquaient une baisse du plafond d'emplois de la Direction des Collections (DCO), qui gère l'ensemble des départements de l'établissement patrimonial. L'épisode avait déjà inquiété l'intersyndicale et les personnels quant à la situation des ressources humaines de l'établissement.

On vous l'avait bien dit, ou Cassandre syndicaliste



L'intersyndicale CGT — FSU — SUD Culture affirme désormais que ces signes n'étaient qu'avant-coureurs de la réorganisation du service public en cours à la BnF, et s'est engagé dans un boycott des réunions préparatoires avec la direction.

Parmi les mesures particulièrement contestées, l'augmentation de la limite du nombre de samedis travaillés par an pour les agents titulaires, la possible création d'un cycle de travail du mardi au samedi ou encore le recours au monitorat étudiant.



Le projet de la direction sera présenté au CHSCT d'octobre, puis au Comité technique et au Conseil d'Administration à la fin du mois de novembre.

L'intersyndicale estime que le projet de la direction prépare le terrain pour Action publique 2022, l'initiative du gouvernement pour réduire les dépenses publiques. Il faut dire que le ministère de la Culture n'a pas vraiment fait de mystère, en annonçant au cours de la présentation du budget 2019 « [u]n effort de maîtrise de la masse salariale de la BnF »...