Grèves : appel à manifester dans les librairies Actes Sud à Marseille

Voilà sept semaines maintenant que la mobilisation a débuté, avec des conséquences économiques pour nombre de salariés. Se mettre en grève est parfois compliqué, mais le rejet de la réforme s’exprime également dans les manifestations, et sous bien d’autres formes.Les librairies Maupetit et Mucem d’Actes Sud, qui avaient emboîté le pas dès la première journée de grève du 5 décembre, restent sur le pied de guerre.Dans un communiqué de Culture Sud Solidaires, on balaye les tentatives maladroites d’un Premier ministre d’évoquer une négociation. « Non content d’aggraver les inégalités entre riches et pauvres en incitant à la retraite par capitalisation ceux et celles qui auront les moyens de cotiser auprès de multinationales, entre hommes et femmes en ne réglant rien aux inégalités de salaire et de pension, la mise en place par palier veut diviser les personnes qui travaillent à celles qui rentreront sur le marché du travail dans quelques années », déplore le syndicat.Et d’évoquer des « retraites rabotées » pour une durée du temps de travail rallongée. Peut-être suffirait-il « de répartir autrement les richesses », souligne le syndicat, pour contrer l’argument d’un manque de ressources.Solidaires demande que le système de retraite soit « financé par une augmentation des cotisations sociales patronales, la suppression des exonérations et un élargissement de l’assiette aux revenus non cotisants et aux dividendes ». Mais également que le départ en retraite à 60 maximum soit instauré en tenant compte de la pénibilité et des droits acquis pour un départ anticipé.Enfin, que le montant de la retraite représente 75 % du dernier, ou des meilleurs salaires, avec un minimum placé au niveau du Smic.Or, si le syndicat ajoute sa voix à celle des opposants à la réforme, c’est également l’occasion de rappeler que les conditions de travail au sein des librairies Actes Sud sont loin d’être idéales. Il pointe en effet des écarts en regard du droit du travail, jusqu’à évoquer « un délit d’entrave ».Et de citer une certaine Françoise Nyssen, quand elle était en responsabilité au ministère de la Culture, non sans ironie : « Je me suis engagée, car je crois au pouvoir du dialogue face au cynisme du monde moderne, je crois à l’entraide citoyenne, contre les violences du capitalisme, je crois à la solidarité », expliquait alors celle qui est revenue à la tête du groupe.Les salariés donnent ainsi rendez-vous pour une manifestation ce 24 janvier devant la librairie Maupetit, à celles et ceux qui le souhaiteront, pour rejoindre le cortège qui doit défiler dans Marseille.Avant de conclure que « sans des êtres humains qui font le ménage, qui réceptionnent les centaines de cartons de livres qui arrivent chaque semaine, qui rangent et vendent ces livres, qui accueillent et conseillent lecteurs et lectrices, qui organisent des rencontres, qui font les plannings, etc. il n’y aurait pas de librairie et donc pas de chiffre d’affaires qui va avec... »Selon nos informations, on compterait près de 30 % de grévistes dans chacune des librairies à 11 h 30, ayant rejoint le cortège parti depuis la porte d’Aix.