Grèves : une forte hausse des ventes de livres chez Amazon

Didier Kling, président de la CCI Paris Ile-de-France, sur les conséquences de la grève pour les commerçants : parfois « moins 50% de chiffre d'affaires»

Ce 12 décembre, la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) indiquait que 80 % des 920 chefs d’entreprises membres ayant répondu à son appel avaient été touchés par le mouvement de grève. Un commerce sur deux, à cette date, avait perdu du chiffre d’affaires, avec des conséquences plus ou moins importantes.Ils étaient 41 % à avoir encaissé 10 % de recul, près de 30 % à avoir perdu entre 10 et 20 % et 26 % plus de 20 % de leur chiffre d’affaires. Mis en regard des résultats communiqués par l’Observatoire de la librairie, les données font peur. Pour les 250 libraires représentatifs, le CA était en recul de 4,6 % par rapport à 2018 , mais de 9,5 % si l’on prend 2017 en année référente.Pour certains, la causalité a été brutale, et immédiate : il suffit d’une station de métro fermée et tout est dépeuplé.En revanche, le commerce en ligne, pour sa part, n’a pas forcément souffert d’un manque d’intérêt ni de vente. Chez les différentes structures de distribution de livres en France, le constat est assez unanime : Amazon a significativement augmenté ses parts de marché, au cours de la période de décembre.Selon certaines indiscrétions recueillies par ActuaLitté, la firme américaine aurait progressé de 40 à 60 % dans les ventes de livres, suivant les acteurs. Ce qui n'implique cependant pas que la fin d'année sera sauvée pour autant, nous précise-t-on.D’ailleurs, accusé récemment d’incivisme fiscal , le directeur général de la filiale française est intervenu dans les médias, pour tenter de clarifier la situation. Et apporter des chiffres : c'est toujours rassurant les données chiffrées. « La France est essentielle à Amazon, nous avons investi plus de 6,8 milliards d’euros dans nos activités françaises depuis 2010 », indique la firme.Et son DG d’assurer que sur l’année 2018, ce sont 250 millions € de prélèvements obligatoires dont l’entreprise s’est acquittée. Dont 150 millions qui découleraient de prélèvements directs… (via Franceinfo