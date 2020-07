Grimaldi, Musso et Valognes deviennent un marque-page estival

photo : StockSnap CC 0

Pour accompagner les lectures de l’été, Culture Papier et Culture Presse offriront pour l’achat d’un livre, un marque-page qui rappelle le plaisir de se plonger dans des histoires et des récits, en feuilletant les pages d’un livre.Imprimé à 80 000 exemplaires et distribué dans 2 000 points de vente sur toute la France métropolitaine, ce marque-page s’appuie au verso sur quelques belles citations d’auteurs, autant d’odes au livre imprimé :« Lire c’est vivre mille vies en une » Virginie Grimaldi.« Lire ce n’est pas un état d’esprit, c’est un état d’espoir » Aurélie Valognes.« La lecture a ceci de fascinant qu’elle nécessite la coopération active du lecteur. Tout le monde lit le même livre, mais chacun se fabrique ses propres images. L’auteur n’effectue que la première moitié du chemin avant de passer le relais à son lecteur qui terminera le tour de piste » Guillaume Musso.Au recto, le marque-page en profite également pour rappeler quelques qualités du papier imprimé, à la fois matière naturelle, renouvelable et recyclable ; matière au cœur de notre vie intime : courrier, catalogue, journal, livre, et enfin ; média d’attention, d’émotions et de libertés individuelles.Enfin ce marque-page est vertueux d’un point de vue environnementalavec :Du papier PEFC avec un imprimeur PEFC (Stora-Enso),Une encre en UV désencrable,Chez un imprimeur Imprim’Vert,Un conditionnement directement en carton avec une bande papier (du coup, sans utilisation d’un film plastique)…« L’imprimé - via la Presse et le livre – et ses réseaux de distribution restent des ressources de première nécessité, souhaitent réaffirmer par ce clin d’œil, Pierre Barki, Président de Culture Papier et Daniel Panetto, Président de Culture Presse. Il possède des atouts indispensables à notre société : l’autonomie du temps long, de la réflexion, la sensualité d’une ressource naturelle recyclable, une meilleure mémorisation, et enfin, une déconnection salutaire d’outils trop intrusifs », indiquent les partenaires dans un communiqué.