Grimpez au septième ciel des lecteurs avec cette librairie chinoise

Après Suzhou, la librairie Zhongshu Bookstore de Xi’an ouvre ses portes en Chine. Et c’est une véritable expérience : lecteur ou non, laissez-vous embarquer dans ce jardin extraordinaire. Imaginée et conçue comme un nuage par les architectes du Wutopia Lab, c’est un véritable royaume de douceur pour les visiteurs, dont chaque recoin invite à la rêverie. L’an dernier, le nuage s’est même paré d’un arc-en-ciel…











L’an dernier, les architectes chinois avaient déjà fait sensation avec la librairie de Suzhou. Après avoir découvert les nouveautés et coups de cœur du moment dans le sanctuaire de Cristal, le visiteur traverse la caverne des libellules pour rejoindre le Xanadu de l’arc-en-ciel qui abrite l’espace de lecture. Les plus jeunes ne se sont pas oubliés et pourront se retrouver dans le Palais de l’Innocence, qui rassemble tous les ouvrages de jeunesse.





Et le Wutopia Lab frappe une nouvelle fois très fort avec la librairie de Xi’an. Ancienne capitale des treize royaumes, l’arrivée d’un tel bâtiment dans la ville marque une vraie renaissance. Étagères flottantes, murs blanc immaculé, table de présentation ovoïde se mêlent aux circonvolutions des rayonnages. Pénétrer dans cette librairie, c’est quitter la terre pour entrer au paradis des lecteurs.

Suspendu au 4e étage du grand centre commercial Xuhong Plaza, il aura fallu 600 jours aux architectes pour peaufiner ce projet. Tout est étudié pour donner l’impression de flotter dans le ciel. Des matériaux choisis, à leur forme en passant par l’incroyable luminosité de l’espace, chaque élément a été soigneusement réalisé pour s’adapter à la perfection au lieu afin que les livres restent les stars de la boutique, semblant eux aussi léviter à hauteur d’homme.