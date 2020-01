Group Text : la nouvelle rubrique du New York Times ranime le club de lecture

Group Text sera rédigé chaque mois par l’une des critiques littéraires du journal, Elisabeth Egan. « Pour de nombreux clubs de lectures, il est assez difficile de déterminer où et quand se réunir, à qui revient l’hébergement et s’il faut ou non ajouter ou soustraire des membres, et encore moins quoi lire ensuite », explique cette dernière dans la première édition de la chronique, publiée le 7 janvier sur le site du quotidien new-yorkais.Group Text fera également apparition dans les colonnes papier du prochain numéro de la Book Review, supplément de critiques de livres du New York Times, le 12 janvier.Cette entreprise s’inscrit dans une période où les clubs de lecture connaissent un véritable nouvel essor , ainsi que nous le relevions en novembre suite au rapport de BookNet Canada. Une conjoncture notamment permise par les nouveaux outils de communication et de diffusion qu'offre InternetChaque mois, Élisabeth Egan mettra donc en avant un livre qui aura retenu son attention, et invitera ses lecteurs à échanger autour de ses choix. Sa lecture critique sera ainsi accompagnée de questions destinées à ouvrir la discussion ainsi que d'une liste de recommandations d'autres lectures pour approfondir la réflexion.Les lecteurs désireux de participer à l’échange de manière plus directe auront la possibilité de répondre aux questions posées par la critique littéraire sur les pages Facebook, Twitter ou Instagram du New York Times. Elisabeth Egan prolongera également la discussion sur le podcast de la Book Review.« Ce que je recherche, écrit-elle, ce sont des livres qui chevauchent la frontière entre littérature et univers commercial. Des livres qui vous emmènent dans un endroit chaud par une chaude journée et vice versa. Ceux qui passent le test de mon canapé — cela signifie que je suis si longuement assise là, à lire, que je dois retourner les coussins parce que mon corps a épousé leur forme. (C’est un vieux canapé !) ».Pour la première de Group Text, Elisabeth Egan a jeté son dévolu sur Long Bright River de Liz Moore, sorti ce 7 janvier 2020 aux éditions Riverhead Books. Pour retrouver sa critique, voire participer à la discussion (à condition toutefois de maîtriser suffisamment l'anglais), c’est par ici.