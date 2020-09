Groupe Albin Michel : Véronique Grall prend la présidence du Pôle Education

crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Diplômée de Sciences Po et de l’IAE de Paris, elle a débuté sa carrière comme éditrice aux éditions Foucher. Elle a ensuite rejoint le Groupe Wolters Kluwer et assuré la direction éditoriale des pôles médical et paramédical.Elle a pris par la suite la Direction du département Livres au sein du Groupe Elsevier Masson, avant de rejoindre le Pôle Éducation du groupe Albin Michel en mars 2011, suite au rachat des éditions Delagrave.Au sein du Pôle Éducation, elle a successivement occupé le poste de Directeur délégué des éditions Delagrave et Casteilla, puis celui de Directrice générale adjointe du Pôle Education, en charge du développement stratégique des marchés scolaires de l’Enseignement Technique et Professionnel, et des marchés du Supérieur.Son expérience éditoriale et sa connaissance du groupe seront des atouts précieux pour poursuivre le développement du Pôle Éducation et relever les nouveaux défis de l’édition scolaire et universitaire.