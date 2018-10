Groupe Fnac Darty : un troisième trimestre de résistance

Le troisième trimestre du groupe Fnac Darty affiche une croissance de 6 % en regard de 2017, sur les produits lancés, mais 1,751 milliard € de chiffre d’affaires, soit -2,2 % en données publiées. La finalisation est en cours pour le rapprochement des deux entités. Qui prochainement lanceront un programme de rachat d’actions.





Résistance, le mot d’ordre pour ce 3e trimestre, avec une activité qualifiée d’homogène sur les différentes zones où s’est implantée l’enseigne. On assiste ainsi à -2,7 % sur le segment France-Suisse, -0,6 % en péninsule Ibérique et -1,0 % au Benelux, en données comparables. Au niveau du Groupe, l’effet calendaire est de -1,5 pt sur le trimestre.

Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty annonce dans un communiqué que « malgré une base de comparaison élevée avec un fort effet calendaire, le Groupe affiche une solide résistance de son activité et gagne des parts de marché sur le trimestre. Le déploiement rapide du plan Confiance+, notamment au travers du renforcement de nos partenariats avec des acteurs de référence, et nos récentes innovations, permettent à Fnac Darty de proposer aux clients la meilleure expérience de la distribution de produits électroménagers, électroniques et culturels. Ces atouts majeurs nous mettent en bonne position pour saisir les opportunités de croissance de l’activité en fin d’année ».

L’autre grand volet sera le rachat de 535.000 actions, représentant 2 % du capital, au cours des 24 prochains mois. « Cette opération de rachat est réalisée à un prix ne pouvant dépasser le plafond de 130 € par action, fixé par l’Assemblée générale. Ces actions sont destinées à être annulées afin d’atténuer les effets dilutifs des plans d’action de performance, ou des plans de stock-options passés », indique le groupe.

Pour les territoires France-Suisse, les ventes sont établies à 1,359 milliard €. Elles sont en recul de -2,9 % en données publiées, pénalisées par une base de comparaison élevée (croissance de +6,4 % en données comparables au T3 2017). Dans un contexte de consommation atone, les ventes ont affiché une solide résistance à -2,7 % en données comparables. La tendance des ventes montre une amélioration mois après mois au cours du trimestre.

Sur cette période, le groupe a ouvert 11 magasins, 8 Darty et 3 Fnac...