Gründ se défend : “Nous n’avons commis aucune faute”

Nous sommes sidérés par la virulence des propos tenus contre notre maison d’édition et le harcèlement choquant généré sur les équipes, l’illustratrice et la nouvelle auteure de notre concept d’ouvrage "une histoire côté filles / une histoire côté garçons". Voici l'explication pic.twitter.com/qV3plfUXVU — Editions Gründ (@editionsgrund) May 14, 2020





Nous souhaitons tout d’abord manifester notre indignation contre cette campagne particulièrement virulente sur les réseaux sociaux, ayant visé l’auteure et l’illustratrice de l’ouvrage Ce que je fais avec … papa/Ce que je fais avec … maman, suite à la parution de plusieurs posts, largement erronés et extrêmement virulents contre la maison d’édition Gründ et toutes ses équipes.Nous sommes sidérés de leur agressivité, en dépit des bonnes relations que nous avions avec l’autrice et de notre investissement sans failles sur son livre. Nous sommes extrêmement surpris que l’autrice ait choisi vos colonnes ainsi que les réseaux sociaux au lieu de prendre directement contact avec son éditrice, particulièrement en cette période éprouvante de confinement où nous faisons le maximum pour rester au plus proche de nos auteurs.Permettez-nous ensuite de vous rappeler la genèse de l’ouvrage Les filles peuvent le faire… aussi ! / Les garçons peuvent le faire… aussi ! :En 2013, Sophie Gourion nous a envoyé un manuscrit intitulé « Interdit aux filles ? » parlant d’égalité filles / garçons. C’était une histoire documentaire pour les 7-10 ans, très éloignée de l’album finalement publié, mis à part bien entendu la thématique.En 2018, nous l’avons contactée pour lui demander de réfléchir sur cette même thématique, mais sur un autre format, et avec un autre concept de notre idée : format album pour les 3-6 ans, avec un livre « double face » (une histoire côté filles / une histoire côté garçons). Nous lui avons suggéré le titre et l’illustratrice (différente de celle proposée dans son manuscrit de 2013). Après un gros travail sur le texte, les illustrations et la maquette conçue par notre graphiste, l’ouvrage est paru en février 2019.En 2019, nous avons choisi de publier le texte d’une autre autrice, Amélie Antoine, en faisant appel à la même équipe (illustratrice, imprimeur...) et en reprenant le concept de l’ouvrage tête-bêche développé par nous pour le premier ouvrage. Ce faisant, nous n’avons commis aucune faute, nous avons simplement fait notre travail d’éditeur en reprenant pour ce deuxième ouvrage une formule qui n’est nullement la propriété de Sophie Gourion, contrairement à ce qu’elle suggère sur les réseaux sociaux.Quant à ses droits d’auteur, nous sommes également très surpris par ses propos qui laissent entendre que nous serions en défaut. Si elle avait pris contact avec moi, elle aurait eu confirmation du règlement à venir, parfaitement dans les temps impartis, soit d’ici fin juin 2020 au plus tard.Pour conclure, nous tenons à dire que le livre que nous avons réalisé ensemble est toujours une priorité pour nous. Nous continuons de le soutenir toujours autant, sur le marché français comme en coédition avec des éditeurs étrangers. Nous allons d’ailleurs à nouveau le proposer pour figurer au catalogue « Genres, sexisme et stéréotypes » créé en ce moment par le BIEF, bien qu’il ne soit pas une nouveauté de l’année.Nous avons été d’autant plus surpris par la réaction de Sophie Gourion qu’en termes d’intérêt du public et de visibilité de l’ouvrage, et sous réserve bien entendu de l’impact inattendu de la crise sanitaire, la parution de l’album Ce que je fais avec … papa/Ce que je fais avec … maman, est de nature à accroître les ventes de Les filles peuvent le faire … aussi !/Les garçons peuvent le faire … aussi !. Il s’agit d’un tout autre thème et d’un tout autre texte, complémentaire et en aucun cas substituable au sien, qui devrait lui offrir une nouvelle visibilité en librairie, en incitant les libraires à le remettre en avant au côté de la nouveauté. Ces deux ouvrages sont d’une très grande qualité. Nous les soutenons de façon déterminée. Ils ne méritent pas, ni leurs autrices et illustratrice, une telle polémique dans cette période si compliquée.Nous regrettons cette polémique, et le fait que, malgré nos tentatives d’appels et de mails depuis la date de ses tweets malveillants pour Gründ, ses équipes et l’illustratrice, aucune discussion n’ait été possible alors même qu’elle continuait de tweeter et de communiquer.