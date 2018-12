Gucci Wooster : la marque de luxe ouvre une librairie expérimentale

Plus habituée aux défilés de modèles, la marque de luxe italienne Gucci vient d’inaugurer un point de vente de livres. L’ouverture de Gucci Wooster permet de découvrir un magasin expérimental basé dans le quartier Soho de New York, qui propose donc des livres. Mais pas n’importe lesquels, évidemment...





crédit Gucci





Il faut un certain sens du beau, pour réaliser un catalogue qui soit à l’image de l’industrie du luxe. Avec 2000 ouvrages proposés – nouveautés et épuisés –, la librairie Gucci s’aventure surtout dans l’avant-garde, à travers des livres de photographie et d’art. Avec des tarifs partant de 20 $ jusqu’à 1000 $.



Certes, par le passé, Gucci avait déjà joué avec l’objet livre pour ses propres collections. Un hommage à Jane Austen fut rendu par la création de sac à main – en forme de livre, évidemment – et de pulls à l’effigie de ses romans, affichant une citation : « Never Marry A Mitford. »





crédit Gucci





Gucci a d’ailleurs profité de l’occasion pour publier un livre pour bibliothécaire et un Book Worms officiel, pour aider à la direction de la boutique.





La sélection des livres a été opérée par Dashwood Books, librairie new-yorkaise spécialisée dans les beaux livres.



Bien entendu, des cadeaux et souvenirs sont également en vente : sacs en tissu, papeterie, papier cadeaux, le tout brandé à l’effigie de la marque...



via Vogue